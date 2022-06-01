Özdağ’dan Akşener’e çağrı: Bizimle birlikte Yavaş’ın adaylığını destekleyin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener’e çağrıda bulunarak, “Bizimle birlikte Yavaş’ın adaylığını destekleyin” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak göstereceklerini söylediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konusunda İYİ Parti lideri Meral Akşener’den destek istedi.

“KAZANABİLECEK TEK ADAY VAR, MANSUR YAVAŞ”

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, “Türkiye, etkileri giderek artan derin krizlerden kurtulmak için 2023’ü bekliyor. Ancak Erdoğan karşısında seçimleri kazanabilecek tek isim olan Mansur Yavaş’ın adaylığı halen ilan edilmiş değil! Sayın Akşener’e çağrıda bulunuyorum, bizimle birlikte Yavaş’ın adaylığını destekleyin” notunu düşen Özdağ, videoda şu ifadelere yer verdi:

*Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreci daha kolay aşabilmek, Erdoğan’ı 20 seneden beri çok kötü bir şekilde yönettiği ve artık ağır şekilde hırpalamış olduğu devlet yapımızı, milli birlik yapımızı, ekonomimizi yoluna koyabilmek, 10 milyonu aşan sığınmacıları ülkelerine yollayabilmek için bir değişimin şart olduğunu herkes görüyor.

*Ancak bu değişimin gerçekleşebilmesi, önümüzdeki seçimlerin Erdoğan’ın kaybetmesine bağlı. Bütün araştırmalar gösteriyor ki, bu gün bu seçimi Erdoğan karşısında birinci turda, hiç bir itiraza mahal bırakmayacak şekilde kazanabilecek bir tek aday var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş.

“MAHSUR BEY’İ BİRLİKTE ADAY GÖSTERELİM”

*Ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak 6 Nisan’da bir çağrıda bulunarak, Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmesini arzu ettiğimizi ifade ettim. Mahsur Bey’i de göreve davet ettim. Bugün 31 Mayıs. 7 hafta geçti. Bu arada Sayın Meral Akşener’e de Twitter üzerinden bir çağrıda bulundum.

*CHP’deki Mansur Yavaş’a direnişin altını çizerek, ‘Sayın Akşener, eğer CHP, Mahsur Bey’i aday göstermemekte ısrar ederse, Zafer Partisi Mahsur Bey’i destekliyor, siz de Mahsur Bey’i destekleyin ve böylece Mahsur Bey’i birlikte aday gösterelim. CHP seçmeni de, bütün muhalefet partilerine oy veren seçmende Mahsur Bey’in arkasında toplanacaktır.’ diye düşüncelerimi ifade ettim.

“ŞİKELİ BİR SEÇİME BİR DAHA İZİN VERMEYİN”

*Buradan tekrar Sayın Akşener’e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında kazanma şansı yok. Şikeli bir seçimebir daha izin vermeyin. Benim ne demek istediğimi siz gayet iyi biliyorsunuz.

*Siz de İYİ Parti olarak Mahsur Yavaş’ı destekleyin ve göreceksiniz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de, altılı masada oturan diğer parti genel başkanları da Mahsur Yavaş’ın arkasında toplanmak zorunda kalacaklardır. Eğer şike yapmakta bazıları ısrar ederse Mahur Yavaş sizin ve Zafer Partisi’nin vereceği destekle, Türk halkının teveccühünü kazanacak 2023 Haziran seçimlerini barış içerisinde aşacaktır.

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