Özdağ’dan iki kuruma sert sözler: Hepsi yargılanmalı





6 Şubat günü Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından, Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başkanlığındaki Zafer Partisi heyeti, depremin yaşandığı 10 ilde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Depremin hemen ardından bölgeye giden Özdağ, geçtiğimiz gün bir kez daha ziyaretlerde bulundu. Vatandaşların sorunlarının halen çözülmediğini belirten Özdağ, “Depremden 17 gün sonra bile yardımların ulaşmadığı insanların çığlıkları Beştepe’ye ulaşmıyor! Halen yardım alamayan, çadır bulamayan binlerce vatandaşımız var” dedi.

“AFAD ve KIZILAY YÖNETİCİLERİ YARGILANMALIDIR”

İskenderun’da çadır bulamadıkları için kenti terk edeceklerini söyleyen vatandaşları dinleyen Genel Başkan Ümit Özdağ, “Dünyada 136 ülkeye yardım ettiğini söyleyen Kızılay, Hatay’a neden yardım etmiyor? AFAD ve Kızılay ne iş yapıyor, 17 gündür halen vatandaşlar bizi durdurup çadır istiyorlar. İnsanlar çadır bulamadıkları için şehri terk ediyorlar. Bu işin sorumlusu AFAD ve Kızılay’dır. Hepsi ile ilgili soruşturma açılıp yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BANYO YAPAMIYORLAR, SU BULAMIYORLAR”

Deprem bölgelerinde sorunların çözülmediğini, vatandaşların mağdur olduklarını vurgulayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, “Bir yandan ilk günden bu yana organize olamayan AFAD ve Kızılay’ın çadır dağıtmakta ve çadır kent kurmakta yetersiz kaldığı görülürken, diğer yandan kurulan çadır kentlerde vatandaşlar tuvalet ve banyo gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum durumdalar. Depremzede vatandaşlar 17 gündür su bulamadıklarını, banyo yapamadıklarını söylüyorlar. Çocuklar salgın hastalık tehlikesi ile karşı karşıya, tuvaletlerde su yok” diye konuştu.

“SARAY REJİMİ VE KURUMLARI ENKAZ ALTINDA KALDI”

Deprem bölgesini ziyaretinin ardından açıklama yapan Özdağ şunları söyledi:

“Depremin hemen ertesinde büyük bir kaos, büyük bir organizasyonsuzluk, yardımlarda aksama ve ilk 72 saatte devletin sahip olduğu imkanları kullanılmaması ile ortaya çıkan insani bir trajediyi yaşadık. Sahada insanlar haklı bir tepki göstererek, ‘nerede bu devlet’ diyor.

Türk Milleti’nin devletçi bir geleneği var. ‘Allah devletimize zeval vermesin’ sözünün İngilizcesi, Çincesi, Arapçası yoktur. Ne yazık ki Türk Milleti depremin ilk 3 gününde devleti yanında görememiştir. İktidar, devletin büyüklüğünden bahsediyor.

Oysa 20 senedir devleti yöneten zihniyet, çarpık, yanlış ve kötü olduğu için Türk devletinin kurumsal yapısını dağıtmış, parçalamış ve örselemiştir. Ortaya kirli referandumdan sonra bir Saray Rejimi çıkmıştır. Bu depremin altında kalan aynı zamanda Saray Rejimi ve Saray Rejiminin kurumlarıdır, AFAD’dır, Kızılay’dır.”

“İSTANBUL İÇİN DE HAZIRLIĞINIZ YOK”

Yaşanan depremle ilgili, ‘Biz Kahramanmaraş’ta değil, İstanbul’da deprem bekliyorduk’ açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da eleştiren Özdağ, şöyle konuştu:

“Depremi beklemiyorduk yalanını söyleyen Süleyman Soylu, Kahramanmaraş’ta bir deprem beklemiyorduysanız, 2019’da Kahramanmaraş’ta 7,4 şiddetinde ve bir depremin tatbikatını neden yaptınız? ‘Biz İstanbul depremine hazırlık yapıyorduk, Maraş’ta deprem beklemiyorduk’ açıklamaları yalandır.

Üstelik bu yalan iki boyutludur. İstanbul depremini bekliyorsanız, hazırlığınız var mı, hayır yok! Demek ki, deprem olmasını beklediğiniz İstanbul için de hazırlık yapmıyorsunuz. 2002’den beri, jeoloji biliminin literatüründe olan Kahramanmaraş depremi için 2019’da yaptığınız deprem tatbikatı ve çalıştayı sonrası bölgedeki illerde riskli binaları tespit edip yıktınız mı?

Bu depremde, deprem gerçekleştikten sonra dışarıda kalan insanların kalacakları çadır kentlerin alanlarını tespit ettiniz mi? Bu alanların depremde zarar görmeyecek şekilde su ve kanalizasyon altyapılarını yaptınız mı? Bu depremde bu kadar bina yıkılabilir diyerek, gereken sayıda çadır ve battaniyeleri bölgede depoladınız mı? Hayır, hiçbirini yapmadınız!”

“İSTANBUL DEPREMİNDE DAHA FAZLA BİNA YIKILACAK”

“Depreme iktidarın en ufak bir hazırlığı olmamış” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, “İstanbul depremine hazırlanıyorsunuz da ne yapıyorsunuz, Türk Milleti’ne söyleyin” çağrısında bulundu. Özdağ, “İstanbul depreminde daha fazla bina yıkılacak, daha fazla insan zarar görecek. İstanbul depremi sırasında Kahramanmaraş bölgesinde olduğu kadar kolay ulaşım sağlanamayacak. İstanbul’daki tüm toplanma alanlarına AVM yaptınız. İstanbul’da depremde yıkılması muhtemel binaların yıkılması için ne yaptınız? Özetle İstanbul depremi için de hiçbir hazırlık yapılmıyor” diye konuştu.

“BU SEÇİMLERİ ERDOĞAN VE AKP’DEN ALMALIYIZ”

Konuşmasında önümüzde bir kader seçimi olduğunu ifade eden Zafer Partisi lideri Özdağ, “Türk Milleti, bir kader seçimine doğru ilerliyor. Türkiye ve İstanbul’da daha fazla insanımızın ölmesini istemiyorsak, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kilis’i yeniden inşa etmek istiyorsak, İstanbul depremi olmadan hasarlı binaları yıkıp, insanların ölmesine izin vermek istemiyorsak, bu seçimleri Erdoğan ve AKP’den almalıyız. Zafer Partisi olarak Türk Milleti’nden görev bekliyoruz” dedi.