Özdağ’dan Soylu’ya: Siyasileri mi öldüreceksiniz, ne yapacaksın Süleyman?





Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Konya’ya geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde partisinin ilçe başkanlık binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, 14 Mayıs seçimlerini bir darbe girişimi olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

“SİYASİLERİ Mİ ÖLDÜRECEKSİNİZ?”

Soylu’nun açıklamalarını gördükten sonra dehşete kapıldığını kaydeden Özdağ, bunun demokratik yaşamı tehdit olduğunu söyledi.

Türkiye’nin hiçbir seçimde bu kadar ağır tehditle karşılaşmadığını belirten Ümit Özdağ, şunları söyledi:

*Buraya gelirken Süleyman Soylu’nun bir açıklamasını izledim ve dehşete kapıldım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerini bir darbe girişimi olarak nitelendirmiş. Bu ülke olarak ne kadar vahim bir durumda olduğumuzu gösteriyor.

*Soylu, ’15 Temmuz fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi bir darbe girişimidir.’

*Türkiye 14 Mayıs 1950’de demokratik yaşama geçtiğin günden bugüne hiçbir genel ya da yerel seçimde bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadı. İnanılır gibi değil…

*İçişleri Bakanı halkın oy kullanmasını darbe girişimi olarak nitelendiriyor. Yani Süleyman Soylu, oy kullanmaya gelenler darbeciler mi? Bu nasıl bir yaklaşım?

*Bu demokratik yaşamın tehdit edilmesidir. Sandıklar açıldığında ve Cumhur İttifakı kaybettiğinde ‘bu darbe girişimidir’ diyerek Türk halkına mı saldıracaksınız?

*Siyasileri mi öldüreceksiniz? Ne yapacaksın Süleyman

“SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi parti liderlerine de çağrıda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şunları söyledi:

*Bu açıklama ancak bir şekilde tasfiye dilebilir. Süleyman Soylu ya bugün Erdoğan tarafından görevinden alınır ya da istifa eder. Bu durumu başka şekilde düzeltmek mümkün değildir. Süleyman Soylu Türk halkını tehdit etmiştir.

*Süleyman Soylu seçimlerin güvenliğini sağlamak değil, aksine seçimleri tehdit eden bir İçişleri Bakanı konumundadır.

*Zafer Partisi Genel Başkanı olarak seçimlere katılacak siyasi partilerin genel başkanlarına çağrıda bulunuyorum, buna Erdoğan dahildir.

*Süleyman Soylu’nun seçimlere yönelik açıklamasının Türk demokrasisi üzerinde oluşturduğu tehdit küçümsenemez ve hiç kimse Türk halkını darbeci olmakla suçlayamaz.

*Türk halkı seçimlerde demokratik oy hakkını kullanacak ve iktidarı değiştirecektir.