Özdil: Yetişmiş kadrolarımızı tasfiye ettiler – Demokrasi Arenası (28 Şubat 2020)





Suriye’de korkulan oldu, askeri konvoyumuza uçaklar saldırdı. Şehit haberleri Türkiye’yi sarstı. Ruslar biz vurmadık derken, Avrupa Birliği 'Türkler dostlarını doğru seçmeli' diyor, Amerika ise S 400’lerin derdinde… Usta Televizyoncu Uğur Dündar’ın konukları Gazeteci Yılmaz Özdil, emekli amiral Türker Ertürk ile Tele 1 yorumcusu Prof. Emre Kongar ve Genel Yayın Müdürü Merdan Yanardağ. Tele1'e destek olmak için:

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