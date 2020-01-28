Özel düzenekle kaçak mazot satan oto yıkamacı yakayı ele verdi

Adana‘da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, burada yaptıkları aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

İş yerinde bulunan bir odaya giren polis, etrafta mazot kokusu alınca detaylı arama yaptı. Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.

ÜÇ METRE DERİNLİKTE DÖRT TONLUK DEPO

Bunun üzerine oto yıkamacı, iş yerinin arka tarafında toprağın altına gömülü bir depo olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgeye kepçe çağırdı. Yaklaşık iki saatlik çalışmayla üç metre derinliğe gömülü dört tonluk depoya ulaşıldı.

Şüphelilerin, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için özel borulama ve pompa sistemi kurdukları, gelen araçlara litresi 4-5 lira arasında kaçak mazot sattıkları ortaya çıktı. Depodaki mazot, incelenmek üzere başka bir tankere nakledildi. (DHA)