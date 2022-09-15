Özel, Erdoğan’a çocuklarının okullarını hatırlattığu Türkiye’de okumadı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kendi evlatlarını Paris’e Londra’ya, Brüksel’e Washington’a gönderip şatafat içinde yaşattılar. Milletin çocukları Anadolu’da açlığa yoksulluğa ölüme terk edildi” sözlerine tepki gösterdi. Özel, “Dört çocuktan Türkiye’de okuyan yok. Kendi yollamış” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KUTUPLAŞMAYI KÖRÜKLÜYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü’nde, 105 yeni yurt binası açılış törenindeki açıklamalarına dikkat çeken Özel şunları söyledi:

“Yıllardır açtıkları yurtlar dün açıyormuş gibi yaptılar. Yurt kapasitesiyle ilgili birtakım da rakamlar verdiler. Rakamlar bizleri doğruluyor tabii ki. Ama öğrencilerle konuşuyor, gençlere konuşuyor pozitif bir dil kullanmasını beklersiniz ama yine dilinde zehir var. Zehir zemberek açıklamalar yapıyor, gençlerin zihinlerine zerk edeceğini düşünerek ağzından zehir saçıyor.

Kutuplaşmayı körüklüyor. Her ne kadar vekili Mahir Ünal Kahramanmaraş İl Danışma Toplantısı’nda biz kimseyi kutuplaştırmıyoruz diye nutuk atıyor olsa da Recep Tayyip Erdoğan aynı saatlerde ‘kim bizi yurtlar üzerinden eleştiriyorsa ya cahildir ya art niyetlidir o bir provokatördür’ diyor. Demokrasilerde eleştirmek ne zamandır provokatörlük oluyor? Eksik yaptığınız bir işin eleştirilmesi ne zamandır provokatörlük, cahillik, art niyet oluyor?”

“DÖRT ÇOCUKTAN TÜRKİYE’DE OKUYAN YOK”

Erdoğan’ın, “Kendi evlatlarını Paris’e Londra’ya, Brüksel’e Washington’a gönderip şatafat içinde yaşattılar. Milletin çocukları Anadolu’da açlığa yoksulluğa ölüme terk edildi” sözlerine de tepki gösteren Özel şunları söyledi:

“Kendi yollamış. Bakın Sümeyye Erdoğan Indiana Üniversitesi’nde okudu. Bilal Erdoğan Indiana Üniversitesi’nde okudu. Ahmet Burak Erdoğan Londra’da okudu. Esra Erdoğan Indiana Üniversitesi’nde okudu. Yani o söylediği ‘kendi çocuklarını yurt dışında okuttular milletin çocukları perişan oldu’ dediği kendisi. Dört çocuktan Türkiye’de okuyan yok.”

İlginizi Çekebilir CHP’li Özgür Özel: Bakanlığı millet alır millet verir