ÖZEL HABER: Melih Bulu istifa etti! İpler nasıl koptu? Perde arkasını İsmail Saymaz anlatıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Melih Bulu'nun, YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından Ankara'ya çağrıldığı ortaya çıktı. Bulu, istifasını isteyen Saraç'a "Etmem, Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim" dedikten sonra ipler koptu! Sözcü TV'de Alişer Delek'in konuğu Sözcü yazarı İsmail Saymaz… https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yok-istifasini-istedi-bulu-etmem-cumhurbaskaniyla-gorusecegim-dedi-6542235/ #melihbulu
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Anasayfa Alaturka Online ÖZEL HABER: Melih Bulu istifa etti! İpler nasıl koptu? Perde arkasını İsmail...