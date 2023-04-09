Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat





Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında özel bir eğitim gösterisi sundu.

Gösteri, yerli ve milli silahlar ile mühimmatların kullanıldığı atış poligonunda gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri, senaryo gereği, bir midibüste teröristlerin bulunduğu bilgisi alındıktan sonra operasyon düzenledi.

“Ejder” ve “Kirpi” tipi zırhlı araçlarla tespit edilen araç durduruldu ve beşi kadın toplam 15 kişilik ekip, aracın etrafını sararak güvenlik aldıktan sonra midibüsteki şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Tatbikat sırasında arazi taraması da yapıldı ve ekiplerin operasyonu gerçeği aratmadı.

Özel eğitim gösterisi, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ülke genelinde asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi birçok farklı operasyonda görev yapan Özel Harekat ekipleri, her türlü meskun mahalde meydana gelen rehin alma olaylarına müdahale ederek, rehinelerin sağ salim kurtarılması için de titizlikle çalışıyorlar. (DHA)