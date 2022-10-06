Özel hastanedeki skandal sonrası 8 gözaltı

İstanbul’daki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımında hemşirelerin yaşlı bir kadın hastayla dalga geçerken çektikleri görüntülerin ortaya çıkması sonrası 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Ataşehir’de bulunan özel bir hastane personelinin, yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak korkutması ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hastane, ilgili personelle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu duyururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu belirtti. Öte yandan tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturmada yayın yasağı kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında bugün 8 kişi gözaltına alındı.