Özel milli sporculardan Kovid-19'u yenen Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne pastalı kutlama

SAMSUN (AA) – Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan özel milli sporcular, 17 gün hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun hastalığı yenmesini pasta ile kutladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz, Tokyo 2021 Paralimpik Oyunları'na katılmak için kota mücadelesi veren özel milli sporcular Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın ve Eda Yıldırım ile down sendromlu sporcular, İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun evinin önünde toplandı.

Balkona çıkan Kasapoğlu ile görüşen milli sporcular, hastalığı yenmesini evin bahçesinde pasta keserek kutladı.

Göz, Kasapoğlu'nun özel sporculara büyük destek verdiğini belirterek, "Biz de hastaneden taburcu edildiği gün ona sürpriz yapmak istedik. Onun her zaman yanında ve duacısı olduğumuzu belirtmek istedik. Sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Zor bir süreçten geçti, hastalığı kolay atlatmadı. Maske, mesafe ve temizlik bu hastalığın bulaş riskini azaltmaktadır. Biz de spor camiası olarak buna çok dikkat ediyoruz ve vatandaşlarımızın da buna dikkat etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel milli sporcu Eda Yıldırım ise Kasapoğlu'nun sağlığına kavuşmasına çok sevindikleri için kutlama yaptıklarını aktardı.

Kasapoğlu da tedavisi boyunca kendisini arayan ve dualarını esirgemeyen tüm sporculara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu illet hastalıktan kurtulmak çok zor bir süreç. Koronavirüs denen illeti herkes ne olur ciddiye alsın. Temizlik, mesafe, maske kurallarına muhakkak uyulsun. Hiç kimse başkasının vebaline girmesin. Allah'a şükürler olsun ki bugünleri gördüm. Hastalık esnasında, 'Yarını görebilecek miyim?' diye çok düşündüm. Hamdolsun ki bu günleri görmek nasip oldu. Sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bana inanılmaz moral verdiler. Bir süre daha evde karantinada kalacağım. Bu nedenle onların yanında olamadım ama bu zor günleri birbirimize uzaktan bağlı kalarak geçirmek zorundayız."