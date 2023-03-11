Özel okulda sadece yemek ücreti 30 bin lira…

Türkiye’de bir çok şubesi bulunun bir özel okul Aydın’da öğrenci velilerine mesaj göndererek 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için yemek ücreti alt sınırının 30 bin lira olarak öngörüldüğünü belirtti.

GEREKÇE GIDA ENFLASYONUNDA BELİRSİZLİK

Öğrenci velilerine birer taahhütname gönderen okul yönetimi imzalamamaları halinde kayıt yenileme olmayacağını iletti. Mesajda, “Ülkemizin ekonomik koşullarından dolayı siz değerli velilerimizin ödeme yoğunluğu ve gıda enflasyonunda oluşabilecek belirsizlik sebebiyle okulumuzun yemek ücretleri ödemeleri 2023’de tekrar gözden geçirerek alınacaktır. Bu sebeple doğru yemek sayısı ve yemek ücreti planlaması yapabilmemiz için kayıt esnasında yemek taleplerini almamız gerekmektedir” denilerek “Yemek fiyatını ödeyeceğime ve hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğimi taahhüt ediyorum” diye taahhütname imzalamalarını istedi.

GIDA ENFLASYONUNU YÜZDE 233 ÖNGÖRDÜLER

Okul yönetiminin önümüzdeki eğitim öğretim yılında gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 233 artacağını öngördüğünü, buna göre artışa gittiğini savunan veliler, “Okula kayıt yaptırabilmek için yemek ücretinin alt sınırının 30 bin TL olduğunu ve miktar belirtilmeksizin yapılacak artışı itirazsız ödemeyi kabul ettiğimize dair bir taahhütname imzalamamız zorunlu tutuldu. Bu belgeyi imzalamama durumunda okul kaydı yapılmıyor. Birçok özel okul benzer fiyat politikaları izliyor. Velilerin şikayet ettiği Milli Eğitim ise izlemekle yetiniyor. Gelinen noktada veliler maalesef özel okul patronlarının insafına bırakılmış durumda. Okullar şimdiden gelecek yıl için gıda enflasyonunun yüzde 233 olacağını hangi bilimsel veriyle bize yansıtıyor? Milli Eğitim Bakanlığı’nın biran önce konuya çözüm üretmesi gerekiyor” tepkisini dile getirdi.

YEMEK 170 LİRA

Belirlenen ücrete göre öğrencilerin bir günlük yemek giderinin 170 lira olduğunu söyleyen veliler, “Bir öğretim yılı ortalama 180 gündür. Bu durumda bir çocuğun bir günlük yemek ücreti 170 TL olarak belirlenmiş oluyor. Sanki çocuklarımız okullarda bal, kaymak, et balık, ejder meyvesi ile besleniyor. Benzer artış kitap ücretlerinde de var. Okullar bu ücretleri hangi hesaplamalarla buluyor” diye sordu.