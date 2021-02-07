Özel sektör kredileri çevirmekte zorlanıyor

Pandemi ile ticaretin yavaşlaması ve kapanmalarla ekonomiler daralırken, Avrupa’da hem kamu borçlulukları artıyor hem de bankalardaki batık kredi sorunu büyüyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Euro Bölgesi’nin borç ortalamasının (kamu borç/GSYH) % 90’a çıktığını belirterek, “PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya) ülkeleri pandemi krizine küresel krizin yüksek kamu borcunun zehirli mirası ile yakalandılar” dedi.

ARTIK ÖTELENEMEZ

Uluslararası finans uzmanı Dr. Murat Kubilay da Avrupa’daki borç krizinin yeniden hortladığını belirterek, “Özel sektöre ait kredilerin döndürülmesi zorlaştı ve sınırlı devlet yardımlarına rağmen kamu borç oranları eş anlı patladı. Bu nedenle bu sorun artık ötelenemez durumda; borçların faiz ve vade koşullarındaki tadillerle çözülebilecek düzeyi çoktan aştı” diye konuştu.

Borç “silinmesi” dile getiriliyor Sosyal devlet harcamalarının sürdürülebilmesi için maliyelerin yeniden nefes alır hale gelmesi gerektiğini söyleyen Dr. Murat Kubilay, ‘borçların silinmesi’nin dile getirilmeye başlandığına işaret etti. Kubilay, “Savaş kaynaklı bir yıkım olmadıkça gelişmiş ülkelerde borç silme gibi bir durum gerçekleşmemiş olsa da gidişat 2020’li yıllarda hiç yaşanılmamış borç ödeyememe ve borç silme durumlarını mümkün kılıyor. Türkiye’nin de yüksek dış borç oranı, ileride borç yapılandırması sürecine girme ihtimalini doğuruyor” dedi.