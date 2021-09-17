Özel sektörde öğretmen olmak: “Pandemide haksızlık daha da arttı”





Türkiye'de özel sektörde çalışan öğretmen sayısı 162 bin 215. Onlar yıllardır maruz kaldıkları haksızlıkları sosyal medyadan ifade ediyorlardı. Şimdiyse bir sendikaları var. Peki sorun ne? Pandemi döneminde neler yaşadılar? Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın kurucu üyeleri Duygu Ergen, Ozan Fındık ve Eren Edebali, Sözcü Web TV'ye konuştu. Kendilerine "üvey evlat muamelesi" yapıldığını söyleyen öğretmenler, pandemi döneminde yaşadıkları sorunların daha da arttığını söyledi. Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek