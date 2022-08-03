Özel’den Gezi açıklaması: Onları haksız yere içeride tutanlar bunun hesabını verecekler

Gezi davasında tutuklamalarının 100’üncü gününde açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi’yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içeride tutanlar bunun hesabını vereceklerdir.” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gezi davasında tutuklamalarının 100’üncü gününde sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayımladı.

“ONLARI HAKSIZ YERE İÇERİDE TUTANLAR BUNUN HESABINI VERECEKLERDİR”

Toplam 7 kişinin haksız yere cezaevinde bulunduğunu ifade eden Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Haksız Gezi tutuklamalarının tam 100. günü. Silivri’de 4, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde 3 arkadaşımız, toplam 7, kentin haklarını koruyan, insanların haklarını koruyan, doğayı koruyan, mücadele insanı, haksız yere tutuklular.

*Ne diye? Recep Tayyip Erdoğan onları kendi zihninde mahkûm etti diye. Kimi 2, kimi 3, kimi 4 kez yargılandı ve beraat ettiler bu suçtan ama her seferinde Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul etmedi ve yeniden yargılanmalarını istedi.

*İşte böyle bir hukuksuzluğun sonunda Tayyip Erdoğan’ın atadığı memurları tarafından mahkum edildiler. Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi’yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içeride tutanlar bunun hesabını vereceklerdir.

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