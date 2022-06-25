Özel’den Selman tepkisi: Küstahlıkla karşı karşıya kaldık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman’ın Türkiye ziyaretini, protokol açısından tam bir rezalet olarak değerlendirdi. Özel, “Tam bir küstahlıkla karşı karşıya kaldık. Bu küstahlığa sessiz kalanlara da yazıklar olsun” dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, önceki gün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılanmıştı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak Selman’ın Türkiye ziyaretini protokol açısından tam bir rezalet olduğunu vurguladı.

“BU KÜSTAHLIĞA SESSİZ KALANLARA DA YAZIKLAR OLSUN”

Özel, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* “Suudi Arabistan Prensi Selman’ın Türkiye ziyareti çok konuşuldu. Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu, o konudaki rahatsızlıkları çok dile getirdik. Ancak, Türkiye ziyareti protokol açısından da tam bir rezaletti. Tam bir küstahlıkla karşı karşıya kaldık. Bu küstahlığa sessiz kalanlara da yazıklar olsun.

* Türkiye’ye geldiği ilk andan itibaren, İngiltere kraliçesinin dahi, dünyada en çok kullanılan dil İngilizce demeyip, ‘merhaba asker’ diye selamladığı askerimizi kendi dilinde, ‘Selam-ın Aleyküm’ diye selamlayacak kadar küstahtı.

* Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğraflarda, kendisinin babayiğit görünüp, Recep Tayyip Erdoğan’ın iki büklüm, muhtaç göründüğü fotoğrafları tercih edip, servis etmesi küstahlıktı.

* ‘Havaalanına kadar bakın beni uğurladı, biz onu valiye uğurlatıyoruz. O beni havaalanına kadar geldi, uğurladı’ diye fotoğrafları servis etmesi, kendisini yukarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşağıda olduğu ve onu alenen aşağıladığı fotoğrafı servis etmesi tam bir küstahlıktı.

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