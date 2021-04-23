Özelleştirme İdaresi bazı illerdeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerini onayladı

ANKARA (AA) – Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bazı illerdeki taşınmazların nazım ve imar planı değişikliklerine onay verdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde, Eskişehir'in Alpu ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi ve Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde, Van'ın İpekyolu ilçesi Selimbeyve Yukarınorşin mahallelerindeki parsellerin nazım imar ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin taşınmazların araştırma ve plan raporlarının formatına, plan gösterimlerine, yapılaşma koşullarına, plan altlıkları ve koordinat sisteminde değişiklik yapılmasına ve donatı ihtiyacına ilişkin itirazlar kabul edildi. Bu kapsamda ÖİB tarafından hazırlanan nazım ve imar değişiklik planlarına onay verildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı parselin nazım imar ve uygulama imar planı değişiklikleri de onaylandı.

Ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Mersindere Mahallesi'ndeki taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.