(ÖZET) Adana Demirspor – Alanyaspor: 4-2 | Adana Demir’den üst üste 5. galibiyet!

Süper Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-2’lik sonuçla galip ayrıldı.

BELHANDA YILDIZLAŞTI

Adana Demirspor’da 2 gol, 1 asist ile oynayan Younes Belhanda, maça damga vururken Kevin Rodrigues de 2 asistiyle dikkat çekti. Adana Demirspor’u galibiyete taşıyan goller; 18. dakikada Cherif Ndiaye, 45+5 ve 66. dakikalarda Younes Belhanda ile 56. dakikada Yusuf Sarı’dan geldi.

Konuk Alanyaspor’un gollerini ise 11. dakikada Efthimis Koulouris ile 45+11. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti.

İLK YARI 62 DAKİKA SÜRDÜ!

Karşılaşmanın 2-2 eşitlikle sona eren ilk yarısı, 45+17. dakikada sona erdi.

Alanyaspor kalecisi Runar Runarsson’un 35. dakikada yerini Yusuf Karagöz’e bırakmasına neden olan sakatlığı sırasında duran oyunun da etkisiyle ilk yarı 62 dakikada tamamlandı.

ADANA DEMİR’DEN SERİYE DEVAM

Adana Demirspor, 1’i hükmen olmak üzere son 5 maçını kazanmayı başardı. Bu maçlarda hükmen galibiyet de dahil olmak üzere Adana Demirspor, toplam 19 gol kaydetmiş oldu. Ev sahibi ekip, 31 maç sonunda 60 puana ulaşırken 5 maçlık galibiyet serisinin yanı sıra iç saha özelinde de üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde ilk yenilgisini alan Alanyaspor ise 32 maç sonunda 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 11. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan Jure Balkovec ile kullandığı kornerde Benjamin Stambouli, kafayla topu uzaklaştırdı. Leroy Fer’in yeniden ceza sahasına gönderdiği top bir kez daha uzaklaştırıldı. Bu kez de Efecan Karaca’nın kafayla gönderdiği topta Efthimis Koulouris, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaparak takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

GOL | 18. dakikada Adana Demirspor’da sol kanatta topla buluşan Kevin Rodrigues’in ortasında ceza sahası içinde kontrolü sonrası yaptığı vuruşla şık bir gol atan Cherif Ndiaye, skora beraberliği getirdi: 1-1.

42. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Adana Demirspor’dan Yusuf Sarı’nın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

GOL | 45+5. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Henry Onyekuru’nun pasında topla buluşan Younes Belhanda’nın kontrolü sonrası yakın direğe yaptığı vuruş sonucunda Adana Demirspor, öne geçti: 2-1.

PENALTI | 45+7. dakikada Efthimis Koulouris’in sol kanattan ortasına ceza alanı içerisindeki Semih Güler’in elle müdahalesi sonucunda karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 45+11. dakikada Alanyaspor’da penaltı vuruşunu kullanan Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

54. dakikada Younes Belhanda’nın pasıyla topla buluşan Kevin Rodrigues’in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Cherif Ndiaye’nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

GOL | 56. dakikada Younes Belhanda’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, sol ayağına çektiği topla rakibinden kurtuldu ve ceza sahası dışından vuruşunu yaparak takımını yeniden öne geçirdi: 3-2.

GOL | 66. dakikada Adana Demirspor’da sol kanatta topla buluşan Kevin Rodrigues’in ceza alanı içerisine çok şık ortasına ön direkte dokunan Younes Belhanda, farkı 2’ye çıkardı: 4-2.

74. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde Alanyaspor’dan Wilson Eduardo’nun sert şutunda top direkten döndü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Adana Demirspor, karşılaşmadan 4-2’lik sonuçla galip ayrıldı.

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