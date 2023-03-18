ÖZET | Adana Demirspor – Antalyaspor maç sonucu: 2-0

Milli ara öncesi Süper Lig’de 26. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi bildi.
Adana Demirspor’un gollerini 33. dakikada Emre Akbaba ve 45. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.
59. dakikada Akintola’nın kullandığı penaltı atışını Antalyaspor kalecisi Helton Leite kurtardı. Adana Demirspor bir sonraki Süper Lig maçında Galatasaray’la deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
EVİNDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR
Adana Demirspor bu sonucun ardından 42 puana yükselirken Antalyaspor 28 puanda kaldı. Adana Demirspor bu sezon sahasında oynadığı maçlarda yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Adana Demirspor – Antalyaspor 11’ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Akintola, Emre, Cherif
Antalyaspor: Helton, Floranus, Emrecan, Bünyamin, Wright, Güray, Fredy, Ndao, Ufuk, Larsson, Veysel