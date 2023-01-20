(ÖZET) Adana Demirspor-Giresunspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig ‘de ikinci devrenin açılış maçında Adana Demirspor ile Giresunspor, Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya geldi. Başakşehir mağlubiyetinin ardından Ankaragücü’nü mağlup ederek moral depolayan Vincenzo Montella’lı Mavi Şimşekler, seri yakalamak için sahaya çıktı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Hakan Keleş’li Çotanaklar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyordu. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan ve Yasin Kol’un yönettiği karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

VAR incelemesi sonrası 13. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Rijad Bajic, ağları sarsıp skor perdesini açarken Çotanaklar, 18. dakikada 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı’yı düşüren Alexis Perez, oyun dışında kalırken ilk 45 dakika konuk takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

10 kişi Giresunspor karşısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi, 84. dakikada Badou Ndiaye ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor, Başakşehir’le puanını eşitledi ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. 21 puanlı Giresunspor ise 11. basamakta yer aldı.

Mavi Lacivertliler, Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek, yenilmezlik serisini 3 maça taşımaya çalışacak. Yeşil Beyazlılar ise konuk edeceği Galatasaray karşısında 4 maçlık galibiyet hasretine nokta koymanın peşinde olacak.