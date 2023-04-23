ÖZET | Adana Demirspor-Kayserispor: 5-3 maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Yedinci dakikada Cherif Ndiaye’nin attığı golle Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Bu golün şokunu üstünden çabuk atan Kayserispor, 24. dakikada Thiam’ın golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünden üç dakika sonra Ndiaye bir kez daha sahneye çıkarak Adana Demirspor’u yine öne geçirdi: 2-1. Ancak ev sahibi ekibin öne geçme sevinci yine uzun sürmedi. Üç dakika sonra 30. dakikada Thiam bir kez daha skora denge getirdi.

32. dakikada bu kez Belhanda’nın golü Adana Demirspor’u öne geçirdi: 3-2.

45+4. dakikada Kayserispor’dan Thiam hat-trick yaparak skora üçüncü kez denge getiren isim oldu. 45+6. dakikada ise Yusuf Sarı’nın golüyle Adana Demirspor dördüncü kez öne geçmeyi başardı: 4-3. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI

52. dakikada Onyekuru’nun yerde kalmasıyla Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Onyekuru’nun şutunda top filelere gitti: 5-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 5-3’lük galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından Adana Demirspor puanını 57’ye yükselterek dördüncü sırada yer aldı. 45 puanda kalan Kayserispor ise yedinici sırada bulunuyor.

Süper Lig’de gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Kayserispor ise fikstüre göre ligden çekilen Gaziantep FK ile karşılaşması gerektiği için maç yapmayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

İlk düdük geldi ve maç başladı.

4. dakikada Adana Demirspor’da İsmail Çokçalış’ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

GOL | Adana Demirspor 7. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in yerden ceza sahasına gönderdiği topu Cherif Ndiaye düzgün bir dokunuşla filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada Rodrigues’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top çok az farkla üstten auta gitti.

22. dakikada Adana Demirspor’da Yusuf Sarı’nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

GOL! 24. dakikada Kayserispor’da sağ kanatta topla buluşan Cardoso’nun ceza sahasına gönderdiği topu Thiam kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

GOL! Goller arka arkaya geldi. 27. dakikada Adana Demirsporlu oyuncular orta alanda yaptıkları kısa pasların ardından topu ceza sahasına koşu yapan Cherif Ndiaye’ye gönderdi. İlk golü atan yıldız oyuncu aşırtma vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

GOL! 30. dakikada Kayserispor sol kanattan hücuma çıktı. Ceza sahasına gönderilen topu Thiam bir kez daha sert bir kafa vuruşuyla skora yeniden denge getirdi: 2-2.

GOL! Adana’da adeta gol yağmuru var. 32. dakikada ev sahibi ekip hücuma hızlı çıktı. İsmail Çokçalış’ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa Belhanda çok sert vurdu ve Adana Demirspor’u üçüncü kez öne geçirdi: 3-2.

GOL İPTAL! 42. dakikada Adana Demirspor’un Cherif Ndiaye ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL! 45+4. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu kafayla arka direğe indirdiler. Thiam o bölgede topu filelere gönderdi: 3-3.

GOL! 45+6. dakikada Yusuf Sarı’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan filelere gitti: 4-3.

İkinci yarı başladı.

PENALTI! Onyekuru’nun yerden kalmasının ardından Adana Demirspor bir penaltı kazandı.

GOL! 52. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Onyekuru’nun vuruşunda top filelere gitti: 5-3.

72. dakikada köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topa Ndiaye kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada Kayserispor’da Cardoso’nun çaprazdan yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kaldı.

KIRMIZI KART! 82. dakikada Kayserispor kalecisi Bilal ceza sahası dışına çıkarak Ndiaye’yi düşürdüğü için kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor-Kayserispor 11’ler:

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Cherif Ndiaye.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam.