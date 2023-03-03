(ÖZET) Alanyaspor-Başakşehir maç sonucu: 1-0

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Francesco Farioli’nin ayrılmasının ardından takımı Ersun Yanal’a emanet eden Alanyaspor, ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. 40 puanla 4. sırada bulunanan Başakşehir zirve yarışına devam etmek, 3 maçtır kaybeden ve 25 puanla 11. basamakta bulunan Güney ekibi ise Yanal’la birlikte yeni bir sayfa açmak istiyordu.

Hassan direğe takıldı

Ersun Yanal’ın planı tuttu. Mücadelenin ilk yarısı düşük tempoda geçti. En tehlikeli atak Turuncu-Yeşilliler’den geldi. Alanyaspor’un sol kanattan atağında Yusuf Özdemir ortaladı, Ahmed Hassan kafayı vurdu, top yan direkten döndü. İlk yarıda başka önemli pozisyon yaşanmayınca takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Fer’e kırmızı kart!

İkinci devrede ise oyun bambaşka bir hâl aldı. Alanyaspor 54’te 1-0 öne geçti. Kaptan Efecan Karaca sağ çaprazdan vurdu, Volkan çıkardı, dönen topu Efkan Bekiroğlu tamamladı. 69’da Leroy Fer kırmızı kartla oyundan atıldı, Akdeniz ekibi 10 kişi kaldı. Bu dakikanın ardından Emre Belözoğlu’nun ekibi beraberliği yakalamak için yüklendi, Alanya ise skoru rahatlatacak golü bulmak adına kontralar denedi. Fakat karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı.

4 maç sonra kazandı

Böylece Alanyaspor 4 maç sonra kazandı, puanını 28 yaptı, Ersun Yanal galibiyetle başladı. Başakşehir ise Kayserispor yenilgisi sonrasında Akdeniz ekibine de diş geçiremedi, 40 puanda kaldı.

Alanyaspor-Başakşehir 11’ler:

Alanyaspor: Runarsson, Feddal, Fatih, Furkan, Cavaleiro, Umut, Fer, Efkan, Yusuf, Efecan, Ahmed Hassan

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka