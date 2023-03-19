(ÖZET) Alanyaspor – Fenerbahçe maç sonucu: 1-3 | Kritik maç Kanarya’nın!

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Süper Lig’in 26. haftasında büyük heyecana sahne olan mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un kırmızı kart gördüğü mücadelede bunun yanı sıra 4 gol, 2 penaltı, sakatlıklar, VAR’dan verilen veya dönen kararlar ile büyük heyecan yaşandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 4. dakikada sol kanatta topla buluşan Ivan Cavaleiro’nun ortasında Efthimis Koulouris’in dokunuşu ağlara gitti. Candaş Elbil’in bayrağı ile ofsayt olarak değerlendirilen pozisyon, VAR incelemesi sonucunda gol niteliği kazandı ve Alanyaspor, Koulouris’in golüyle öne geçti: 1-0.

Oosterwolde devam edemedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 17. dakikada Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle Jayden Oosterwolde kenara gelirken Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

SARI KART | 19. dakikada oyuna yeni girmiş olan Bright Osayi-Samuel, Yusuf Özdemir’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta İrfan Can Kahveci’nin ortasına Enner Valencia’nın yaptığı kafa vuruşunu Alanyaspor savunması çıkardı.

Gol, VAR’a takıldı!

35. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin sağ çaprazdan ortasına kafa vuruşunu yapan Diego Rossi, takımına beraberliği getirdi fakat ağlara giden top, VAR incelemesi sonucunda ofsayt kararıyla gol olarak geçerlilik kazanmadı.

43. dakikada Fenerbahçe’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan İrfan Can Kahveci ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Enner Valencia’nın uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

45+6. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Umut Güneş’in ortasına Furkan Bayır’ın kafa vuruşu kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

SARI KART | 45+8. dakikada orta alanda kendisinden sıyrılan Enner Valencia’yı çekerek durduran Alanyaspor’dan Furkan Bayır, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı öncesi 3 değişiklik birden

Fenerbahçe’de ikinci yarı öncesi İrfan Can Kahveci, Willian Arao ve Joao Pedro oyundan çıkarlarken Emre Mor, Miha Zajc ve Joshua King oyuna dahil oldular.

53. dakikada Gustavo Henrique’nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, Yusuf Özdemir’den sıyrılarak ceza sahası içine girdi ve altı pasın sağ çaprazından sol ayakla vuruşunu yaptı fakat kaleci Runar Runarsson’u geçemedi.

PENALTI | 63. dakikada İsmail Yüksek’in pasında Bright Osayi-Samuel, Joher Rassoul’ün müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 65. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Enner Valencia, maça beraberliği getirdi: 1-1.

67. dakikada Bright Osayi-Samuel, taşıdığı top sonrası ceza sahası dışından vuruşunu yaptı fakat top auta gitti.

Jorge Jesus’a kırmızı kart!

68. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, itirazları sonucunda maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

71. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Efthimis Koulouris, ceza sahasına girip Samet Akaydın’dan sıyrılarak uygun pozisyonda vuruşunu yaptı fakat top auta gitti.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diego Rossi’nin sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye yapmayı planladığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Joshua King de devam edemedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Fenerbahçe’de sakatlanan Joshua King, oyundan çıkarken yerini Serdar Dursun’a bıraktı.

PENALTI | 82. dakikada Fenerbahçe’de rakip ceza sahasında altı pasın sol tarafında Enner Valencia, yerde kaldı ve pozisyonla ilgili VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 85. dakikada Fenerbahçe’de penaltıyı kullanan Enner Valencia, takımını öne geçirdi: 1-2.

GOL | 90+2. dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor, taşıdığı top sonrası ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımını rahatlattı: 1-3.

Bir sakatlık daha!



90+9. dakikada Fenerbahçe’de ikinci yarıda oyuna giren bir başka isim Emre Mor da sedye ile kenara geldi fakat sonrasında sekerek yeniden oyuna dahil oldu.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Alanyaspor: Runar Runarsson, Daniel Candeias, Furkan Bayır, Joher Rassoul, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Ivan Cavaleiro, Efthimis Koulouris

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Zinedine Ferhat, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Idrissa Doumbia, Erencan Yardımcı, Mert Yusuf Torlak, Ahmed Hassan, Ümit Akdağ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia, Joao Pedro

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun