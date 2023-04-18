(ÖZET) Alanyaspor – Galatasaray maç sonucu: 1-4 | Aslan’dan son 2 maçta 10 gol!

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Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 4-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile öne geçerken Alanyaspor, 17. dakikada Efecan Karaca’nın penaltıdan attığı golle beraberliği yakalamıştı. Sonrasında Galatasaray’ı galibiyete taşıyan goller; 42. dakikada Mauro Icardi, 48. dakikada Dries Mertens ve 63. dakikada Milot Rashica’dan geldi.

6-0’lık Kayserispor galibiyeti sonrası Alanyaspor’u da 4-1 ile geçerek son 2 lig maçında 10 gol atmayı başaran Galatasaray, 28 maç sonunda 69 puana ulaştı. Süper Lig’in ilk yarısında rakibiyle iç sahada berabere kalan Galatasaray, aldığı bu galibiyetle ligde bu sezon oynadığı tüm rakiplerine karşı kazanmayı başardı. Hükmen kazanılan Hatayspor maçı göz ardı edilerek bakıldığında galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor ise 29 maç sonunda 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Sacha Boey’nin pasına hareketlenen Milot Rashica’nın sağ kanattan ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topa Dries Mertens’in şutu, kaleci Runar Runarsson’da kaldı.

12. dakikada Lucas Torreira’nın savunma arkasına uzun topuna Mauro Icardi’nin yaptığı aşırtma kafa vuruşu, kale çizgisine çabuk dönen Runar Runarsson’da kaldı.

Abdülkerim perdeyi açtı

GOL | 14. dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu, Galatasaray’ı öne geçirdi: 0-1.

Alanyaspor için hemen cevap şansı

PENALTI | 15. dakikada Galatasaray ceza sahası içi sol kanatta Yusuf Özdemir, topu içeri çevirirken Sacha Boey’nin hamlesi sonucunda yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

Efecan hata yapmadı

GOL |17. dakikada Alanyaspor’da penaltı vuruşunu kullanan Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

30. dakikada sol kanatta hareketlenen Yusuf Özdemir’in ortasında Victor Nelsson, son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

SARI KART | 30. dakikada Sacha Boey’ye arkasından gelerek bir müdahalede bulunan Yusuf Özdemir, avantaj pozisyonunun kaybolması sonrası sarı kart gördü.

34. dakikada Yusuf Özdemir’in sol kanattan ortasında ön direkte Efecan Karaca, topa dokunurken sonrasında Ahmed Hassan’ın müdahale ettiği top auta gitti.

35. dakikada ceza sahasını karşıdan gören bir pozisyonda topla buluşan Dries Mertens’in sol ayağıyla yaptığı vuruş dışarı gitti.

35. dakikada Alanyaspor’un hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Pedro Pereira’nın ortasında Victor Nelsson, tehlikeli topu çıkardı. Sonrasında yeniden sağ kanatta topla buluşan Pedro Pereira’nın bir kez daha içeri çevirdiği topa Fernando Muslera, müdahale ederken yine Victor Nelsson, boştaki topu uzaklaştıran isim oldu.

38. dakikada sol kanattan Yusuf Özdemir’in ortasında ceza sahası içerisinde boş pozisyonda olan Ivan Cavaleiro, pasın hızından dolayı yetişip vuruş şansını yakalayamadı. Sonrasında Sam Adekugbe, topu kornere yolladı.

Aslan’ın golcüsü yine sahnede

GOL | 42. dakikada topa hareketlenen Milot Rashica’dan önce Joher Rassoul’un yaptığı müdahale sonrası Dries Mertens’in sağ çaprazdan ortasına Mauro Icardi’nin ön direkte gelişine yaptığı vuruş, yeniden Galatasaray’ı öne geçirdi: 1-2.

45+6. dakikada Galatasaray’da sol kanatta topla buluşan Sam Adekugbe’nin Fatih Aksoy’dan sıyrıldıktan sonra yaptığı ortaya altı pas üzerinde Milot Rashica kafa vuruşunu yaparken kaleci Runar Runarsson, kritik kurtarışıyla gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray’da ikinci yarı öncesi Mauro Icardi, oyundan çıkarken yerine Barış Alper Yılmaz, oyuna dahil oldu.

Mertens’ten şık gol!

GOL | 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dries Mertens’in şık vuruşu ağlara giderek Galatasaray adına farkı 2’ye çıkardı: 1-3.

51. dakikada Galatasaray’ın ceza sahası hemen önü sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Sergio Oliveira’nın şutu barajdan döndü.

SARI KART | 55. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia, Dries Mertens’e yaptığı faul sonrası sarı kart görerek takımının bir sonraki maçı için cezalı duruma düştü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada Alanyaspor’da Joher Rassoul ve Ivan Cavaleiro kenara gelirlerken Efkan Bekiroğlu ve Zinedine Ferhat, oyuna dahil oldular.

Gol yağmuru sürüyor

GOL | 63. dakikada sol kanatta hareketlenen Sam Adekugbe’nin ceza sahası içerisine şık ortasında vuruşunu yapan Milot Rashica, farkı 3’e çıkardı: 1-4.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Dries Mertens’in yerine Nicolo Zaniolo oyuna dahil oldu.

68. dakikada Nicolo Zaniolo’nun pasında Sergio Oliveira, topu sol kanattan ceza sahsaı içerisine giren Sam Adekugbe’ye bırakırken Adekugbe’nin vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

68. dakikada Galatasaray’ın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırmak isterken Sacha Boey’nin yeniden ceza alanı içerisine çevirdiği topta Nicolo Zaniolo’nun sağ ayakla yaptığı vuruşu Runar Runarsson çıkardı. Dönen topta bu kez Nicolo Zaniolo’nun sol ayakla dar açıdan yaptığı vuruş yine Runar Runarsson’da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica ve Sergio Oliveira’nın yerine Fredrik Midtsjö ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir ve Idrissa Doumbia’nın yerine Furkan Bayır ve Jure Balkovec oyuna dahil oldu.

76. dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde uzaklaştırılmak istenen top ceza sahası içi sol çaprazda Fredrik Midtsjö’ye gelirken Norveçli oyuncunun gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Bafetimbi Gomis oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın yernin Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

83. dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan yaptığı ortaya Lucas Torreira’nın ceza sahası içerisindeki kafa vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

84. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Nicolo Zaniolo’nun sol çaprazdan yaptığı sert vuruş, auta gitti.

SARI KART | 90+1. dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Pedro Pereira’ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, mücadeleden 4-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler:

Alanyaspor: Runar Runarsson, Pedro Pereira, Fatih Aksoy, Joher Rassoul, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Anraud Lusamba, Idrissa Doumbia, Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi