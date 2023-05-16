(ÖZET) Alanyaspor – Konyaspor maç sonucu: 0-3 | Konya’nın yükselişi sürüyor!

Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, mücadeleden 3-0’lık sonuçla galip ayrıldı.
Konyaspor’u galibiyete taşıyan goller; 15. ve 74. dakikalarda Alejandro Pozuelo ile 54. dakikada Soner Dikmen’den geldi.
Adana Demirspor deplasmanında aldığı 4-2’lik mağlubiyet sonrasında iç sahada da Konyaspor’a 3-0 kaybeden Alanyaspor, 33 maç sonunda 38 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 4 maça (3 galibiyet, 1 beraberlik) çıkaran Konyaspor, 33 maç sonunda 49 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL | 15. dakikada Konyaspor’da ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cebrail Karayel’in ortasına arka direkte uygun pozisyonda vuruşunu yapan Alejandro Pozuelo, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.
24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Konrad Michalak’ın yerden vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada ceza sahasına yakın noktada topla buluşan Alanyasporlu Umut Güneş’in şutunda kaleci Ibrahim Sehic gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibi Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada Marlos Moreno’nun defansın arasına attığı pasa hareketlenip kaleciyle karşı karşıya kalan Mahir Emreli’nin şutunu kaleci Runar Runarsson kurtardı.
GOL | 54. dakikada Alanyaspor’da Runar Runarsson’un elle başlattığı top, yaşanan anlaşmazlık sonucunda Guilherme tarafından alındı ve Brezilyalı oyuncunun ön direğe ortasına hareketlenen Soner Dikmen’in vuruşu Konyaspor’un farkı 2’ye çıkarmasını sağladı: 0-2.
57. dakikada Alanyaspor’un rakip ceza sahası ön çizgisi üzerinden Oğuz Aydın ile kullandığı serbest vuruşta Ibrahim Sehic, gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.
63. dakikada Alanyaspor’da yaklaşık 30 metreden Oğuz Aydın kaleyi yokladı, kaleci Ibrahim Sehic topu kornere çeldi.
65. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşda Alejandro Pozuelo’nun ortasını Francisco Calvo kafayla indirirken sonrasında Soner Dikmen’in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta gitti.
GOL | 74. dakikada Konyaspor’da sağ kanattan topla hareketlenerek içeri kat eden Alejandro Pozuelo’nun pasında Marlos Moreno’nun istediği gibi kontrol edemediği topu Alanyaspor savunması uzaklaştırmak istedi. Bu kez önünde bulduğu topa ceza sahası dışından gelişine vuruşunu yapan Alejandro Pozuelo, Daniel Candeias’a çarparak ağlara giden top sonucunda farkı 3’e çıkardı: 0-3.
85. dakikada Wilson Eduardo’nun serbest vuruştan kullandığı şutta top direğe takıldı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Konyaspor, mücadeleden 3-0’lık sonuçla galip ayrıldı.
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