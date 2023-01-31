(ÖZET) Alanyaspor – Sivasspor maç sonucu: 0-3 | 8 maç sonra evinde yıkıldı!

Süper Lig’de 22. haftanın açılış mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Ligde Alanyaspor’un iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine son veren Sivasspor; dış sahada üst üste 2., son 5 deplasmanda da 3. galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Max Gradel, ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. Max Gradel’in kaleye düzgün şutunu kaleci Runar Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.

29. dakikada Mustapha Yatabare’nin ceza sahası gerisinde verdiği pasta kaleci Runar Runarsson’u önde gören Max Gradel direkt kaleyi düşündü. Gradel’in şutunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.

GOL | 32. dakikada Alanyaspor’dan Umut Güneş’in ayağından topu kapan Max Gradel pasını Mustapha Yatabare ile buluşturdu. Yatabare’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

38. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat’ın gelişine şutu az farkla auta gitti.

GOL | 45+1. dakikada Sivassor’un kazandığı serbest vuruşta Uğur Çiftçi ceza sahası içine ortaladı. Mustapha Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-2.

İlk yarı Sivasspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 50. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş’in kafayla kaleci Runar Runarsson’a hatalı pası Max Gradel’e gitti ve tecrübeli oyuncu, karşı karşıya yaptığı vuruşla Sivasspor adına farkı 3’e çıkardı: 0-3.

67. dakikada Alanyaspor’da Zinedine Ferhat’ın sağ kanattan ortasına altı pasta dokunan Ivan Cavaleiro, topu ağlara gönderdi indirdi fakat ön direkte topa dokunmasa da rakibini bozarak pozisyonun içinde olan Ahmed Hassan’ın ofsayttaki durumu nedeniyle ağlara giden top, gol geçerliliği kazanmadı.

71. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında havalanan topu Umut Güneş, kafayla Ahmed Hassan’a doğru gönderirken Mısırlı oyuncunun yakın mesafeden kafa vuruşu, az farkla auta gitti.

90. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Alaaddin Okumuş’un ortasına uygun pozisyonda Dimitris Goutas’ın kafa vuruşu, kaleci Runar Runarsson’da kaldı.

Kalan bölümde başka bir şey olmadı ve Sivasspor, deplasmandaki mücadeleden 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

İki takımın maça başladıkları 11’ler

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fer, Balkovec, Rassoul, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Ahmed Hassan

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare.