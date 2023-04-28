(ÖZET) Alanyaspor-Ümraniyespor maç sonucu: 1-0

Süper Lig’de 32. haftanın perdesi Alanya’da açıldı, Alanyaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Antalyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleri sonrası Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Akdeniz ekibi, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı ve takımı Ömer Erdoğan’a emanet etti. 35 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta 3 puanı almayı başardı.

3 maçtır kaybeden ve 23 puanla 18. sırada bulunan Mustafa Er’li Ümraniyespor’un şiddetle puana ihtiyacı olduğu karşılaşmada İstanbul ekibini, 4’te Ahmed Hassan yıktı. Mısır’lı golcünün attığı tek golle Turuncu-Yeşilliler sahadan 1-0 galip ayrıldı. 90+4’te sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında Umut Nayir çok iyi yükselip vurdu, fileleri sarstı. Ancak uzun bekleyişin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, mücadele 1-0 sona erdi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 38’e yükseltti, Ümraniye ise 23 puanda kaldı.

Alanyaspor-Ümraniyespor 11’ler:

Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Balkovec, Candeias, Fer, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Sekidika, Mrsic, Kayode, Umut Nayir