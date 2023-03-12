(ÖZET) Ankaragücü – Alanyaspor: 2-0 maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Ankaragücü ile Alanyaspor, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, 18. dakikada Ali Sowe’un attığı golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.
76. dakikada Milson’ın golüyle farkı ikiye çıkaran başkent ekibi sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.
Alanyaspor’da Francesco Farioli’nin yerine göreve gelen Ersun Yanal, ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.
Bu skorun ardından Ankaragücü puanını 25 yaparak 13. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 28 puanla 11. sırada bulunuyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALARDA
Maç başladı…
4. dakikada Ankaragücü’nde Milson’ın yerden ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
GOL! Ankaragücü, 17. dakikada Ali Sowe’un attığı golle 1-0 öne geçti.
29. dakikada Alanyaspor’da Yusuf, sol kanattan son çizgiye inerek topu içeriye çevirdi. Son anda savunma ayak koydu. Boşta kalan topa Lusamba vurdu. Savunma bir kez daha araya girdi.
38. dakikada Ankaragücü’nde Zahid’in kullandığı köşe vuruşunda Diack kafayı vurdu. Top çok az farkla auta gitti.
İlk yarı sona erdi.
İkinci yarı başladı.
50. dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın şutunda top yandan auta gitti.
64. dakikada Ankaragücü’nde Milson’ın çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Runnarsson son anda topu kornere gönderdi.
GOL! 76. dakikada Ankaragücü’nde Milson topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma sona erdi.
Ankaragücü-Alanyaspor 11’ler:
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Milson, Emre Kılınç, Ali Sowe
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.