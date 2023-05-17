(ÖZET) Ankaragücü-Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Ankaragücü, Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan ve Ümit Öztürk’ün yönettiği 90 dakikada eşitlik bozulmadı.
SKOR PERDESİNİ GÜRAY VURAL AÇTI
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında perdeyi Güray Vural açtı. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan Ndao’nun arka direğe pasında tecrübeli sol bek, bomboş durumda topu ağlara gönderdi.
90+3’TE MILSON SAHNEDE
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ev sahibi eşitliği yakaladı. 90+3. dakikada Hanousek’in soldan ortasında Sowe’un dönerek vurduğu şut savunmadan sekti daha sonrasında Milson topu ağlara gönderdi, karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
9. dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Bertuğ, gelen pasla kaleci ile karşı karşıya kaldı ama Mujakic kademeye girerek tehlikeyi önledi.
10. dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattaki Larsson, yerden ceza sahası çizgisinin önüne kesti. Topla buluşan Fredy’nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan uzanarak topu kornere gönderdi.
12. dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Arda’nın rakip ceza sahasına gönderdiği pasla savunmanın arkasına sarkan Sowe, ceza sahasına girerek sağ ayağıyla yakın direğe vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.
23. dakikada Ankaragücü sağdan tehlikeli geldi. Emre’nin ortasında alt pas içerisinde Sowe topu kontrol etti ama savunmaya araya girerek tehlikeyi önledi.
24. dakikada karşı atağa çıkan Antalyaspor’da Bertuğ soldan ortaladı. Arka direkte bulunan Doğukan gelişine vurdu ama meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
57. dakikadaki Antalyaspor atağında Ndao’nun pasıyla topla buluşan Güray, ceza alanı sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59. dakikada Ankaragücü’nde Emre çalımlarla ceza alanına ilerledi. Rakipten seken topu önünde bulan Malcuit şutunu çekti ama savunma topu çizgiden çıkardı. Ankaragücü oyuncuları elle oynama beklentisiyle itirazda bulundu ama maçın hakemi devam kararı verdi.
67. dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan’ın rakip yarı sahaya gönderdiği topu Sowe kafayla Beridze’ye indirdi. Soldan ceza sahasına giren Beridze’nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Leite köşeye giden topu çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Fıratcan’ın vuruşunda Leite, tekrar gole izin vermedi.
GOL | 68. dakikada Antalyaspor eşitliği bozdu. Hızlı gelişen atakta Ndao sağdan ceza sahası içerisine çevirdi. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Güray’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
84. dakikada sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta Beridze kale sahasına ortasını yaptı. Malcuit’nin dokunduğu top az farkla auta gitti.
GOL | 90+3. dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Hanousek’in soldan yaptığı ortada Sowe topu kontrol etti ve dönerek vuruşunu yaptı ancak top savunmadan sekti. Seken topa Milson dokundu ve topu ağlara gönderdi. 1-1
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal
MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan – Nihad Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Arda Kızıldağ, Kevin Malcuit (Dk. 90+2 Moussiti Oko), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pedrinho), Andrej Dokanovic, Matej Manousek, Emre Kılınç (Dk. 80 Milson), Ghayas Zahid (Dk. 61 Giorgi Beridze), Ali Sowe
ANTALYASPOR: Helton Leite- Sherel Floranus, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 85 Cemali Sertel), Fernando Martins, Erdal Rakip (Dk. 85 Ufuk Akyol), Doğukan Sinik (Dk. 46 Alassane Ndao), Sam Larsson (Dk. 90+2 Fedor Kudriasov), Fredy (Dk. 61 Emrecan Uzunhan), Bertuğ Yıldırım
GOLLER: Dk. 90+3 Milson (Ankaragücü), Dk. 69 Güray Vural (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Kılınç (Ankaragücü), Doğukan Sinik, Güray Vural, Erdal Rakip (Antalyaspor)