ÖZET | Ankaragücü – Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-2

Süper lig’in 23. haftası Ankara’da açıldı. Ankaragücü, Fatih Karagümrük’ü konuk ederken deplasman ekibi 45+1’de Diagne, 65’te Borini’nin golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibinde Pedrinho, 30. dakikada penaltı atışından yararlanamadI.
Bu skorun ardından Fatih Karagümrük puanını 26’ya yükseltirken Ankaragücü 22 puanda kaldı. Fatih Karagümrük önümüzdeki hafta sahasında Sivasspor’u konuk ederken Ankaragücü de Beşiktaş’a konuk olacak.
8. dakikada Sowe’nin orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası yayı dışından çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
12. dakikada Mujakic’in caza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla sağ taraftan dışarıya çıktı.
30. dakikada Ankaragücü’nde Pedrinho, penaltı atışından yararlanamadı.
36. dakikada Colley’in ceza sahası önü sağ çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.
45+1. dakikada Ozdoev’in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne’ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1
65. dakikada Fatih Karagümrük’te Fabio Borini, penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı.
Ankaragücü – Fatih Karagümrük 11’ler
Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Uros, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Diack, Taylan, Beridze, Emre, Sowe
Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Diagne, Borini
Ankaragücü – Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30‘da başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…
Hafta içinde bay geçen MKE Ankaragücü, son maçında evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup olmuştu. 20 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan başkent temsilcisi, 22 puanla Fatih Karagümrük’ün 1 sıra altında 12. sırada yer alıyor.
Geride kalan 20 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 23 puanla 11. sırada yeri alıyor.
Fatih Karagümrük’te sakatlığı süren ve hafta içinde bir kız bebeği olan Adem Ljajic, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.