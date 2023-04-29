(ÖZET) Ankaragücü – Kasımpaşa maç sonucu: 0-0 | Başkentte gol yok

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Başkentteki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
Evindeki 3 maçlık galibiyet serisi, bu beraberlikle noktalanan Ankaragücü; 30 maç sonunda 35 puana ulaştı. Kayserispor deplasmanı sonrası Ankaragücü deplasmanından da 0-0’lık beraberlikle dönen Kasımpaşa ise puanını 34 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Kitsiou’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.
45+3. dakikada Ankaragücü ceza sahası arkasına atılan derinlemesine pasta Fall, kaleci Günay’la karşı karşıya kaldı. Fall’ın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
74. dakikada Chouiar’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita’nın şutunda araya giren Mujakic’in müdahalesiyle top dışarıya çıktı.
81. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sow’un boş kaleye vuruşunda son anda müdahale eden Tarkan meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.
90+3. dakikada Oko’nun ceza sahası sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde Kitsiou’nun vuruşunda top, savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
Ankaragücü-Kasımpaşa ilk 11’ler:
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kevin Malcuit, Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Matej Hanousek, Lamine Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Tasos, Ali Sowe
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Mortadha Ben Ouannes, Aytaç Kara, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Mamadou Fall, Mounir Chouiar, Stephane Bahoken