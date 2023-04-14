(ÖZET) Antalyaspor – Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Zorlu maçta gülen taraf ev sahibi oldu. Doğukan Sinik, Alassane Ndao ve Bertuğ Özgür Yıldırım’ın attığı gollerle rakibini 3-1 devirerek iç sahada 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Nuri Şahin yönetimindeki Kırmızı Beyazlılar, 32 puanla 10. sıraya yerleşti.

Turuncu Yeşilli ekibin Ahmed Hassan ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı. Ersun Yanal’ın öğrencileri, 1-0’lık Başakşehir galibiyetinin ardından çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte Hatayspor’u hükmen mağlup eden Alanyaspor, 32 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Ersun Yanal ilk kez rakip oldu

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi turuncu-yeşilli ekip 3-2 kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında oynanan maç öncesi yaşananlardan dolayı emniyet güçleri olası bir tartışmanın ve kavganın önüne geçmek için Alanya’dan maça gelmek isteyen taraftarları, Aksu’da ANFAŞ’ın bahçesinde bir süre bekletti. Ayrıca teknik direktör Ersun Yanal, 4 Ekim 2021’de Antalyaspor’dan ayrıldıktan sonra ilk kez ilk kez kırmızı-beyazlı ekibe rakip oldu. Antalyaspor, rakibini 3-1 yenerken sahasındaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada Alanyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Haji Wright ceza alanına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Runnarson’dan sekti. Seken topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada orta alandan topu alarak ilerleyen Cavaleiro, derinlemesine Ahmed Hassan’a bırakırken, bu oyuncunun ceza alanına girer girmez yaptığı vuruş kaleci Helton’un yanından ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada Larsson’un penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Doğukan Sinik’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında filelere gitti: 1-1.

39. dakikada Alanyaspor kalecisi Runnarson’un kısa pasında topu önünde bulan Alassane Ndao’nun sağ ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1

50. dakikada Fernando Martins’in sol kanattan ceza alanı içerisine ortasına iyi yükselen Emrecan Uzunhan’ın kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

62. dakikada topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Ahmed Hassan’ın vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu bu sefer Doumbia önünde buldu ve içeriye verdi. Bir kez daha topla buluşan Ahmed Hassan kaleye şut çekti. Kaleciyi geçen topu çizgide Veysel Sarı çıkarttı.

64. dakikada sağ kanattan Ndao’nun ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Larsson’un uçarak vurduğu kafayı kaleci kurtardı.

85. dakikada Haji Wright’ın sağ kanattan ceza alanı altı pas içerisine verdiği pasta Bertuğ Yıldırım, sağ ayağıyla topu boş kaleye yuvarladı: 3-1.

90+4. dakikada savunmanın hatasında ceza alanı dışında topu önünde bulan Haji Wright’ın vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.

Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 3-1 kazandı.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Tugay Numan Kaanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek

ANTALYASPOR: Helton Leite-Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural (Dk. 90 Cemali Sertel), Ufuk Akyol (Dk. 90 Erdal Rakip), Fernando Martins, Doğukan Sinik (Dk. 67 Ghacha), Larsson, Alassane Ndao (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Haji Wright.

ALANYASPOR: Runnarson-Pereira (Dk. 77 Zinedine Ferhat), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Fatih Aksoy (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Umut Güneş, Doumbia (Dk. 75 Lusamba), Efecan Karacan, Cavaleiro, Ahmed Hassan (Dk. 90 Erencan Yardımcı).

GOLLER: Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 39 Alassane Ndao, Dk. 85 Bertuğ Yıldırım) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 21 Ahmed Hassan (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Fernando Martins (Antalyaspor), Cavaleiro, Doumbia (Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Umut Güneş (Alanyaspor)