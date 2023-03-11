(ÖZET) Antalyaspor – Kayserispor maç sonucu: 4-0

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk etti.

8. dakikada Haji Wright, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Wright’in şutunu kaleci Bilal ayaklarıyla kornere çeldi.

9. dakikada sağ kanattan Bünyamin’in pasında ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Fernando’nun şutu, az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı’nın ortasına iyi yükselen Fredy’nin kafa vuruşu, kalenin üstünden az farkla auta gitti.

33. dakikada Antalyaspor, Haji Wright’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Güray Vural’ın yerden arka direğe ortasında Bünyamin Balcı’nın şutu direkten oyun alanına geri döndü, topu takip eden Haji Wright’ın şutunda top ağlarla buluştu.

İlk yarı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Antalyaspor, Fredy’nin attığı golle skoru 2-0’a taşıdı.

68. dakikada Antalyaspor, Haji Wright ile bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

90+7. dakikada Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım’ın attığı golle skoru 4-0’a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor, Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 28 puana çıktı. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Haji Wright maçta yaptığı 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı ve bu sezon 18. lig maçında 12 gol ve ve 3 asiste ulaştı.