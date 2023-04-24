(ÖZET) Antalyaspor-Sivasspor maç sonucu: 1-2

Antalyaspor ile Sivasspor, Süper Lig’in 31. haftasında Corendon Airlines Park’ta kozlarını paylaştı, Abdulkadir Bitigen’in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. Sahadan 2-1 galip ayrılan Yiğidolar, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.
4-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Rıza Çalımbay, Antalyaspor deplasmanında Mustapha Yatabare ve Max Gradel’in (P) golleriyle kazanarak 2 maçlık seri yakaladı, 37 puanla 10. sıraya yükseldi.
Antalyaspor’a Sam Larsson’un golü puan için yeterli olmadı. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Nuri Şahin’li Kırmızı Beyazlılar ise 33 puanla 13. basamakta kaldı.
Maçtan dakikalar:
GOL | 4. dakikada savunmada Veysel Sarı’nın kısa pasında araya giren Saiz, kaleci Helton’u geçmeden pasını Yatabare’ye bıraktı, bu futbolcu da topu filelere gönderdi. 0-1
18. dakikada Saiz’in uzun pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Yatabare’nin şutu kalecinin müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.
19. dakikada Antalyaspor ceza alanı içinde korner sonrası Yatabere’nin sektirdiği top Fernando’nun eline çarpan top sonrası yapılan VAR kontrolünde hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL | 22. dakikada Gradel, penaltı atışını gole çevirdi. 0-2
23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Yatabare’nin vuruşu yan kale direğinden oyun alanına döndü.
33. dakikada Fernando’nun pasında ceza yayı yakınında topla buluşan Larsson’un sert şutu üst kale direğinden oyun alanına döndü.
42. dakikada Larsson’un pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Güray Vural’ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
43. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ceza alanı arka direğe doğru kestiği ortada Wright’ın kafasını kaleci kurtardı.
Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
GOL | 48. dakikada Güray Vural’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Seken topu Larsson kafayla ağlara gönderdi. 1-2
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando’nun sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada Fernando’nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecide kaldı.
90+6. dakikada Gradel’in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
Antalyaspor, sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Bora Özkara
ANTALYASPOR: Helton Leite-Bünyamin Balcı (Dk. 79 Fredy), Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Ömer Toprak), Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Fernando Martins, Ndao (Dk. 46 Ghacha), Sam Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 64 Bertuğ Yıldırım), Haji Wright.
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural-Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Camara (Dk. 80 Njie), Hakan Arslan (Dk. 56 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz (Dk. 76 Cofie), Gradel, Yatabare(Dk. 56 Caicedo).
GOLLER: Dk. 48 Sam Larsson (Antalyaspor), Dk. 4 Yatabare, Dk. 22 Gradel (P) (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Yatabare, Ali Şaşal Vural (Sivasspor)