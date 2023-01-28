(ÖZET) Antalyaspor – Ümraniyespor maç sonucu: 3-2 | 90+2’de hasrete son!

Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, büyük çekişmeye sahne olan maçı 90+2. dakikada Fredy’nin attığı golle 2-1 kazanmayı başardı.

Antalyaspor’un gollerini; 38. dakikada Sam Larsson, 48. dakikada Güray Vural ve 90+2. dakikada Fredy kaydetti. Ümraniyespor’un gollerini ise 33. dakikada Umut Nayir ve 56. dakikada Onur Ayık attı.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Antalyaspor, 19 maç sonunda 21 puana ulaştı. Üst üste 3. yenilgisini alan Ümraniyespor ise 20 maç sonunda 14 puanda kaldı.

Maçtan bölümler

9. dakikada Veysel Sarı’nın uzun pasında topla buluşan Doğukan Sinik’in aşırtma vuruşunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

24. dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir’in kafa vuruşu auta gitti.

25. dakikada Antalyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Güray Vural’ın ortasına altı pas üzerinde Doğukan Sinik’in yaptığı vuruşu kaleci Orkun Özdemir çıkardı. Sonrasında Sinan Gümüş’ün yakın mesafeden yaptığı vuruşta da bir kez daha Orkun Özdemir gole izin vermedi.

Umut Nayir’den gollere devam

GOL | 33. dakikada Ümraniyespor’un sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz ile kullandığı kornerde Umut Nayir’in ceza sahası içindeki şık kafa vuruşu, konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

Cevap gecikmedi!

GOL | 38. dakikada Ümraniyespor’da Onur Ayık’ın kaybettiği top sonrası gelişen Antalyaspor atağında Doğukan Sinik’in şık pası sonucunda kaleciyle karşı karşıya kalan Sam Larsson, yaptığı vuruşla skora beraberliği getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

GOL | 48. dakikada Antalyaspor’un rakip ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbet vuruşta Güray Vural, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

50. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan içeri çevirdiği top, savunmadan sekerken sonrasında Ufuk Akyol’un ceza sahası içinde tehlikeli pozisyonda yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

53. dakikada Larsson’un sol kanattan ortasında ceza sahasında topa bekletmeden vuran Larsson’un şutunu kaleci kurtardı. Dönen topa hareketlenen Doğukan Sinik’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı, rakip savunma oyuncusu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

54. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

GOL | 56. dakikada Doğukan Sinik’in kaptırdığı top sonrası Oğuz Gürbulak’ın savunma arkasına şık pasına hareketlenen Onur Ayık, dar açıdan yaptığı vuruşla takımına beraberliği getirdi: 2-2.

68. dakikada Fernando’nun sağ kanattan ceza sahası ortasında Larsson’un kafası yandan auta gitti.

Kritik hata!

GOL | 90+2. dakikada Ümraniyespor’da Jesse Sekidika’nın hatalı pasında topu kazanan Sam Larsson, sağ çaprazdaki Fredy’yi topla buluşturdu. Ceza sahasına giren Fredy’nin çaprazdan yaptığı vuruş, Antalyaspor’u kritik bir anda öne geçirdi: 3-2.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Antalyaspor, karşılaşmadan 3-2’lik sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando, Sam Larsson, Shoya Nakajima, Doğukan Sinik, Sinan Gümüş

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Isaac Sackey, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra Yılmaz, Durel Avounou, Geraldo, Adel Bettaieb, Umut Nayir