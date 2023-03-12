(ÖZET) Başakşehir – Beşiktaş maç sonucu: 0-2 | Şanssızlığını kırdı!

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Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Konuk ekip, mücadeleden 2-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan goller; 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Arthur Masuaku’dan geldi. İlk golde asisti Salih Uçan yaparken ikinci golde asist, perdeyi açan isim olan Vincent Aboubakar’a aitti.

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Başakşehir, 23 maç sonunda 40 puanda kaldı. Başakşehir’e karşı oynadığı son 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırarken ligde de 2 maç üst üste kazandı ve 24 maç sonunda 46 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

SARI KART | 6. dakikada Beşiktaş’ta Omar Colley, sağ çizgide Şener Özbayraklı’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

7. dakikada Başakşehir’in sağ çizgiden Adnan Januzaj ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Danijel Aleksic’in ön direkteki dokunuşu auta gitti.

Aboubakar sahnede! Son 2 maç 2 gol…

GOL | 15. dakikada Başakşehir’de Şener Özbayraklı’nın pasına Cenk Tosun müdahale etti. Sonrasında topla buluşan Salih Uçan, sağ çaprazdaki Vincent Aboubakar’ı gördü. Ceza sahası içine giren Aboubakar, Ahmed Touba’nın yanından hızlanarak sıyrıldı ve çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

27. dakikada Leo Duarte’nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Patryk Szysz, ceza sahasına girerek Joao Figueiredo’yu gördü. Figueiredo’nun vuruşunda son anda topun önüne yatan Omar Colley, topu kornere yolladı.

Başakşehir 10 kişi!

KIRMIZI KART | 35. dakikada Mete Kalkavan’ın VAR incelemesi sonrası Başakşehir’de Adnan Januzaj, Gedson Fernandes’e yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Tayyip Talha Sanuç devam edemedi!

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 40. dakikada Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç, sedye ile kenara gelirken yerine Romain Saiss oyunadahil oldu.

41. dakikada Başakşehir’in sol kanattan Deniz Türüç ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Joao Figueiredo’nun şık kafa vuruşunu son anda köşeden Mert Günok, çıkararak kornere yolladı.

44. dakikada Arthur Masuaku’nun kazandığı top sonrası sol kanattan yaptığı ortaya Cenk Tosun’un hamlesi yetersiz kaldı ve tecrübeli oyuncu, uzağına düşen topa dokunamadı.

45+2. dakikada Onur Bulut’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nathan Redmond’ın gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 55. dakikada sağ kanatta Onur Bulut ile başlayan atakta topla buluşan Vincent Aboubakar, sol kanattaki Arthur Masuaku’yu gördü. Masuaku’nun çaprazdan ceza sahasına girip iki rakibi önündeyken yaptığı vuruş, farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

58. dakikada Volkan Babacan’ın Leo Duarte’ye pasında araya giren Gedson Fernandes, ceza sahası içerisindeki Nathan Redmond’ı gördü. Redmond’ın bomboş karşı karşıya pozisyondaki vuruşunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.

58. dakikada Arthur Masuaku’nun pasında sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun’un Leo Duarte’den sıyrılarak ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruş dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 70. dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond ve Salih Uçan kenara gelirlerken Valentin Rosier ve Alexandru Maxim oyuna dahil oldular.

SARI KART | 70. dakikada Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic, Lucas Lima’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 85. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un yerine Tayfur Bingöl, oyuna dahil oldu.

90+1. dakikada Serdar Gürler’in pasında topla buluşan Joao Figueiredo’nun ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruş üstten auta gitti.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl’ün ortasında ceza sahası içerisinde bomboş durumdaki Vincent Aboubakar’ın kafa vuruşu kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

90+6. dakikada Tayfur Bingöl’ün pasında ceza sahası dışında topu alan Alexandru Maxim’in ceza sahası dışından etkili vuruşu az farkla dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş, Başakşehir’i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Adnan Januzaj, Patryk Szysz, Joao Figueiredo

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Edgar Ie, Caner Erkin, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Batuhan Çelik, Philippe Paulin Keny, Stefano Okaka

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Romain Saiss, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Berkay Vardar, Alexandru Maxim, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka