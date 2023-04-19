(ÖZET) Başakşehir – Fenerbahçe maç sonucu: 1-2 | Geri dönüş Joao Pedro ile geldi!

Haberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen geriden gelen Fenerbahçe, son dakikada bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Başakşehir, 30. dakikada Danijel Aleksic’in golüyle öne geçerken Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan goller; 88. ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro’dan geldi. Başakşehir’de 70. dakikada Ahmed Touba, 90+7. dakikada da Ömer Ali Şahiner kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

SON 3 MAÇTA AYNI TARİFE

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 ile galibiyete ulaşmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü karşılaşmalarında da 1-0 geri düştükten sonra 2-1 kazanmayı başarmışlardı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir, 28 maç sonunda 45 puanda kalırken geriden gelerek üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe ise 28 maç sonunda 63 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Patryk Szysz’in Ferdi Kadıoğlu’ndan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş, Samet Akaydın’dan döndü.

17. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin pasında Arda Güler’in sağ kanattan yaptığı ortaya Enner Valencia’nın akrobatik vuruşu auta gitti.

27. dakikada uzun pas sonucunda sol kanatta topla buluşan Patryk Szysz’in ara pasına Joao Figueiredo ve Danijel Aleksic birlikte hareketlendi. Figueiredo’nun kontrolü sonrası Aleksic’in topa müdahale etmesi ile ofsayt bayrağı kalktı.

Samet’ten büyük hata!

GOL | 30. dakikada Fenerbahçe’de Samet Akaydın’ın kaleye dönerken kısa düşen pasında araya giren Danijel Aleksic, karşı karşıya kaldığı İrfan Can Eğribayat’tan kurtulup topu ağlara gönderdi.

31. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Ahmed Touba’nın sol kanattan çevirdiği topa Deniz Türüç’ün ceza sahası ön çizgisinden yaptığı etkili vuruşu son anda İrfan Can Eğribayat çıkararak topu kornere yolladı.

32. dakikada bu kez hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci, taşıdığı topu yanında uygun pozisyonda bulunan Diego Rossi’ye bıraktı. Uruguaylı oyuncunun karşı karşıya gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

40. dakikada Arda Güler ile duvar pası yapan İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içi sol çizgiden içeri çevirdiği topu Muhammed Şengezer, müdahalesi ile kornere yolladı.

41. dakikada Arda Güler’in sol kanattan kullandığı kornerde Samet Akaydın’ın kafa vuruşu auta gitti.

SARI KART | 45+1. dakikada Başakşehir’de Patryk Szysz, sağ kanatta savunmadan hücuma doğru hareketlenen Ferdi Kadıoğlu’nu tutarak durdurması sonucunda sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı öncesi 3 değişiklik

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe’de ikinci yarı öncesi Arda Güler, Diego Rossi ve Jayden Oosterwolde oyundan çıkarlarken yerlerine Joao Pedro, Emre Mor ve Ezgjan Alioski dahil oldu.

48. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Emre Mor’un pasında savunma arkasına hareketlenen Joao Pedro’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

SARI KART | 50. dakikada avantaja bırakılan aynı pozisyon içerisinde Başakşehir’den Ömer Ali Şahiner, Enner Valencia’ya; Lucas Biglia da İrfan Can Kahveci’ye faulleri nedeniyle sarı kart gördüler.

55. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun sağ kanattan yaptığı ortada top üst direğe çarpıp oyun alanına dönerken devamında Samet Akaydın ve Attila Szalai’nin birlikte yükseldiği topa yaptıkları vuruş isabetli olmadı.

60. dakikada Ezgjan Alioski’nin sol kanattan ortasına ön direkte Joao Pedro’nun yaptığı dokunuş az farkla auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 63. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo, oyundan çıkarken yerine Mert Hakan Yandaş, oyuna dahil oldu.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç’ün sol ayağıyla yaptığı ortaya Samet Akaydın’ın ters dokunuşunda top, kornere gitti.

SARI KART | 67. dakikada Ahmed Touba, rakip yarı sahada Mert Hakan Yandaş’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe için gol şansı

67. dakikada Emre Mor, Lucas Biglia’dan kazandığı topu taşıyarak ceza sahası içi sol çaprazdaki İrfan Can Kahveci’yi gördü. İrfan Can’ın pas opsiyonları varken yaptığı vuruş, auta gitti.

Başakşehir 10 kişi

KIRMIZI KART | 70. dakikada orta alanda İrfan Can Kahveci’ye faulü sonrası Ahmed Touba, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

SARI KART | 74. dakikada Fenerbahçe’nin ceza sahası önü sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruş sonrası itirazlarda bulunan Danijel Aleksic, sarı kart gördü.

75. dakikada Fenerbahçe’nin ceza sahası önü sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta İrfan Can Kahveci’nin şutunu Muhammed Şengezer, direk dibinden çıkarmayı başararak kornere gönderdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Başakşehir’de Joao Figueiredo’nun yerine Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.

81. dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sol çaprazda oldukça uzak mesafeden şutunu İrfan Can Eğribayat, kornere yolladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao’nun yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

SARI KART | 82. dakikada Başakşehir’de Mahmut Tekdemir, itirazları sonucunda sarı kart gördü.

84. dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından şutu, Başakşehir savunmasından döndü. Sonrasında İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşu bir kez daha savunmadan döndü.

84. dakikada Emre Mor’un ceza sahası dışından şutu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 85. dakikada Danijel Aleksic ve Deniz Türüç’ün yerine Paulin Keny ve Berkay Özcan oyuna dahil oldular.

SARI KART | 85. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Januzaj direğe takıldı

87. dakikada hızlı çıkan Başakşehir’de Patryk Szysz’in ortasında Adnan Januzaj’ın boş pozisyonda yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruş üst direkten döndü.

Joao Pedro beraberliği getirdi

GOL | 88. dakikada Enner Valencia’nın altı pasa çevirdiği topa Serdar Dursun dokundu ve boşta kalan topu Joao Pedro, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

Joao Pedro yine sahnede!



GOL | 90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Joao Pedro’nun altı pasın sol çaprazından yaptığı vuruş Muhammed Şengezer’den döndü. Dönen topta Joao Pedro’nun vuruşu, bu kez ağlara gitti: 1-2.

Ömer Ali de atıldı

KIRMIZI KART | 90+7. dakikada Başakşehir’de Ömer Ali Şahiner, Enner Valencia’ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, mücadeleden 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

–

İki takımın maça başladıkları 11’ler:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Patryk Szysz, Joao Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia