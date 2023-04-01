(ÖZET) Başakşehir FK – Ankaragücü: 1-0 maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir FK sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Teknik direktörlük koltuğuna Tolunay Kafkas’ı getiren Başkent ekibi ilerleyen haftalarda düşme korkusu yaşamamak için mutlak puan hesabıyla mücadeleye başladı.
Ev sahibi ekip de ligde dört haftadır kazanamama serisiyle sahaya çıktı. İlk dakikalar düşük tempoda oynansa da 36. dakikada Başakşehir golü bulan taraf oldu.
Ömer Ali’nin savunma arkasına gönderdiği topa Serdar Gürler hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncu, kaleci Gökhan’ın üzerinden topu filelere gönderdi: 1-0.
Başakşehir ilk yarıyı Ankaragücü karşısında 1-0 önde kapattı.
PENALTI KAÇTI
Ankaragücü’de 57. dakikada ceza sahasında topa buluşan Zahid, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışında topun başına geçen Ali Sowe’un yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topa Taylan vurdu. Top auta gitti.
Mücadelede başka gol olmayınca Başakşehir dört hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı.
Bu skorun ardından 44 puana yükselen Başakşehir FK altıncı sırada yer aldı. 25 puanda kalan Ankaragücü ise 15. sırada kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Başakşehir FK deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Ankaragücü’nde Taylan’ın derinlemesine gönderdiği topa Ali Sowe hareketlendi, ancak Başakşehir savunmasında Touba araya girerek topun sahibi oldu.
8. dakikada Başakşehir’de Figueiredo’nun soldan son çizgiye inerek ceza sahasına çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.
19. dakikada Başakşehir’de Lima’nın ortasında Aleksic kafayı vurdu. Top kaleci Gökhan’da kaldı.
24. dakikada Başakşehir’de Ömer Ali’nin arka direğe ortaladığı topa Serdar Gürler kafayı vurdu. Top yine kalecide kaldı.
GOL! 36. dakikada Ömer Ali’nin savunma arkasına gönderdiği topa Serdar Gürler hareketlendi. Serdar topu önce sol ayağıyla yumuşattı. Ardından da kalecinin üzerinden kafayla filelere gönderdi: 1-0.
51. dakikada Başakşehir’de Szysz’in sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan topu kontrol etti.
PENALTI KAÇTI! Ankaragücü’nde Zahid ceza sahasına yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekipte Ali Sowe topun başına geçti. Ali Sowe’un vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Taylan vurdu, ancak top auta gitti.
76. dakikada Ankaragücü’nde Zahid’in köşe vuruşundan ceza sahasına gönderdiği topta karambol yaşandı. Başakşehir savunması son anda topu uzaklaştırdı.
79. dakikada Başakşehirli oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR tarafından monitöre davet edilen Hakem Abdülkadir Bitigen pozisyonu izledikten sonra oyunun taç atışıyla devam etmesine karar verdi.
Karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.