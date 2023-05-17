(ÖZET) Başakşehir-Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

u sezon beklentilerin altında kalan Medipol Başakşehir kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor’la kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda en iddialı takım olan Galatasaray’a 1-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler, Ümraniye karşısında 4’te Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçse de 7’de kaptanı Mahmut Tekdemir kırmızı kartla atıldı.

Epureanu’nun golü ofsayt gerekçesiyle verilmezken 45+3’te de Danijel Aleksic çok tartışılan penaltıyı kaçırdı, kaleci Orkun Özdemir gole izin vermedi.

devirerek yeniden moral bulmak istiyor. Mustafa Er yönetiminde geçen hafta Sivasspor’u 4-1’le geçerek ilk zaferini yaşayan İstanbul ekibi de seri yakalayarak ligde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor. 60’ta Touba’nın eline çarpan top da bir penaltı daha çıktı, Umut Nayir fileleri sarstı, skoru 1-1’e getirdi.

77’de Epureanu bir kez daha ağları sarstı fakat golü yine ofsayt gerekçesiyle iptal edldi. 80’de bu kez Touba aynı kaderi yaşadı! Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu skorla kümede kalma mücadelesi veren Ümraniye puanını 27’ye yükseltti. Kırmızı-Beyazlılar gelecek haftalarda direkt rakipleri; Ankaragücü, Giresunspor ve İstanbulspor’la kozlarını paylaşacak. Başakşehir de 52 puana çıktı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Mücadele başladı.

GOL | 4. dakikada topla buluşan Januzaj’ın ara pasında Aleksic vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi: 1-0.

KIRMIZI KART | 7. dakikada Başakşehir’de Mahmut Tekdemir, Onur Ayık’a yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

10. dakikada Ümraniyespor, Epureanu’nun kafa vuruşuyla golü buldu, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi.

13. dakikada Başakşehir’de Şener yerini Ahmed Touba’ya bıraktı.

PENALTI KAÇTI | 45+3. dakikada Danijel Aleksic penaltı atışında topun başına geçti. Aleksic’in şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

PENALTI | 58. dakikada ceza alanında Touba’nın eline çarpan top sonrası Ümraniye’li futbolcular hakeme itiraz etti. Burak Pakkan VAR’da izlediği pozisyona ‘penaltı’ kararını verdi.

GOL | 60. dakikada Umut Nayir penaltıda hata yapmadı ve maça dengeyi getiren golü kaydetti.

GOL İPTAL | 77. dakikada Geraldo sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, Glumac kafayı vurdu, direkten dönen topu kale dibinde Epureanu tamamladı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL İPTAL | 80. dakikada Başakşehir sol kanattan korneri kullandı, yay üzerindne gelişine bir şut geldi, savunmaya çarpan topu Touba kafayla tamamlasa da bayrak havada.

Mücadele sona erdi.

Başakşehir-Ümraniyespor muhtemel 11’ler:

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Şener, Edgar Ie, Mahmut, Lima, Berkay, Ömer Ali, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo.

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Lenjani, Epureanu, Glumac, Popov, Mrsic, Serkan, Kartal, Sekidika, Onur, Umut.