(ÖZET) Beşiktaş – Alanyaspor maç sonucu: 3-0

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor’u ağırladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Alanyaspor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Romain Saiss, Valentin Rosier ve Nathan Redmond’ın yerine Welinton, Dele Alli ve Vincent Aboubakar’a şans verdi.

Aboubakar 677 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 677 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı.

Wout Weghorst’un takımdan ayrılması ile birlikte transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park’ta en son 21 Mart 2021 Fenerbahçe müsabakasında forma giymişti.

Kamerunlu yıldız oyuncu, Alanyaspor karşısında 85 dakikada sahada kaldı.

3. dakikada 3. dakikada Aboubakar’ın ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta Furkan Bayır, topa müdahale etti. Pozisyonu takip eden Aboubakar bir kez daha şutunu çekti, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

13. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca ile gole yaklaştı. Efecan’ın sağ çaprazdan ceza sahası içine girip kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

18. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Ceza sahası içine giren Cenk’e kaleci Runarsson’un müdahalesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

24. dakikada Hassan’ın dokunuşunda kaleci Mert topu çeldi.

36. dakikada Beşiktaş’ın Aboubakar’la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun’la bir gol daha bularak skoru 2-0’a taşıdı.

59. dakikada Beşiktaş, Dele Alli’nin golüyle durumu 3-0 yaptı.

65. dakikada Beşiktaş’ta sakatlanan Salih Uçan, yerini Necip Uysal’a bıraktı.

69. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası Alanyaspor’un kazandığı penaltı iptal edildi.

85. dakikada Necip Uysal’ın şutunda top direkten döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.