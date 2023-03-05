(ÖZET) Beşiktaş-Ankaragücü maç sonucu: 2-1

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Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti.

Yeni bir sayfa açmak için…

Valerien Ismael’in ardından takımı Şenol Güneş’e emanet eden fakat istediği sonuçları alamayan Siyah-Beyazlılar, 3 maçlık galibiyet özlemini dindirmek ve yeni bir sayfa açmak için sahaya çıktı. Başkent ekibi ise yeni teknik direktörü Sedat Ağçay yönetiminde ilk maçında maceraya galibiyetle başlamayı hedefliyordu.

Oyunu rakip sahaya yıktı

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in planları tuttu. Vodafone Park’ta taraftar desteğini arkasına alan Kara Kartal mücadeleye hızlı başladı. İlk andan itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş gole çok yaklaşsa da Cenk Tosun ve Nathan Redmond’la çok önemli pozisyonlardan yararlanamadı. Beşiktaş aradığı golü 40’ta Salih Uçan’la buldu. Ceza sahasında yaşanan karambolde başarılı orta saha oyuncusu son vuruşu yaparak Kartal’ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Aboubakar’dan cevap gecikmedi

Karşılaşmanın ikinci yarısı da hızlı başladı. 53’te hem Cenk Tosun hem de Masuaku’nun art arda hataları sonrası top Ali Sowe’un önüne düştü, yıldız oyuncu boş kaleye topu yuvarladı ve skora dengeyi getirdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Vincent Aboubakar sahneye çıktı.

3 maç sonra 3 puan

Kamerunlu yıldız, Salih’in pasında topu sağına çekip sol köşeye şık bıraktı ve Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi. Bu gol hem Aboubakar’ın, Kara Kartal’daki ikinci döneminde resmi maçlardaki ilk golü oldu hem de Siyah-Beyazlılar’a 3 maç sonra 3 puanı getirdi. Beşiktaş 3 maç sonra kazansa da Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan 8 kurtarışla mücadelenin farka gitmesini önledi. Başkent ekibi bu sonuçla 22 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

1‘ Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

2‘ Redmond sağ kanattan ceza alanına çalımla girdi, uzak köşeyi düşündü ancak şutu dışarda.

8‘ Aboubakar ceza yayının hemen arkasından önünde seken topa sert vurdu, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

9‘ Onur sağ kanattan ceza alanına adrese teslim bir orta yaptı, Cenk Tosun müsait pozisyonda kaleci Gökhan’ın üzerine vurdu.

11‘ Redmond sağ kanattan ortaladı, Mujakic uzaklaştıramadı, arka direğe seken topa Cenk kafayı vurdu fakat isabetsiz.

22‘ Savunmadan seken topu ceza yayı üzerinden gelişine kaleye gönderen Redmond gole çok yaklaştı fakat az farkla dışarda.

28‘ Emre Kılınç sağ kanattan ceza alanına girdi, sol ayak içiyle uzak direği düşündü ancak aut.

GOL!

40‘ Hadziahmetovic sol kanattan serbest vuruşu ceza alanına doğru tehlikeli kesti, yaşanan karambolde top arka direkte Salih’in önünde kaldı ve başarılı oyuncu tek vuruşla tamamladı. Beşiktaş 1-0 önde.

45‘ İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

45+2‘ Redmond yine sağ kanattan çaprazdan sert vurdu, Gökhan izin vermedi.

45+3‘ Gökhan’dan art arda kurtarışlar… Gedson bu kez soldan getirdi, ceza alanındaki Cenk’e attı, Cenk tekte vurdu, Gökhan yine başarılı.

İlk devre sona erdi.

46‘ İkinci yarı başladı.

GOL!

53‘ Ankaragücü savunması uzun oynadı, Cenk kafayla uzaklaştırmak istedi, top rakibin önünde kaldı, araya girmek isteyen Masuaku topa dokundu, Mert’i geçen topu Ali Sowe boş kaleye tamamladı. Skor şimdi 1-1!

GOLLER ART ARDA!

55‘ Salih’in derin pasında topla buluşan Aboubakar ceza alanına girdi, sağına çekti, yerden sol köşeye ustaca bir vuruşla Beşiktaş’ı evinde yeniden 2-1 öne geçirdi!

72‘ Redmond hızla mesafe katetti, Tayfur’u gördü, Tayfur ceza alanında sağ ayağının içiyle etkisiz vurdu.

83‘ Tasos çizgiye indi, ortaladı, Emre uçarak kafayı vurdu, Mert köşeden çıkardı!

90‘ Karşılaşmanın sonuna +6 eklendi.

Mücadele sona erdi.

Beşiktaş-Ankaragücü 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Redmond, Gedson, Cenk, Aboubakar

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Pedrinho, Zahid, Beridze, Emre, Ali Sowe