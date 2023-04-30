(ÖZET) Beşiktaş – Galatasaray maç sonucu: 3-1 | Kartal derbide geri döndü!

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Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahsaında Galatasaray’ı konuk etti. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi geriden gelerek 3-1 kazanmayı başardı.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Beşiktaş, 31 maç sonunda 65 puana ulaşırken Fatih Karagümrük beraberliği sonrası Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan lider Galatasaray, 30 maç sonunda 70 puanda kaldı ve Fenerbahçe ile arasında 3 puan farkla haftayı kapatmak durumunda kalacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Sacha Boey’nin pasında sağ kanatta ceza sahası içinde topu alan Milot Rashica’nın içeri çevirmek istediği top Omar Colley’den döndü.

14. dakikada Beşiktaş atak hazırlığındayken Lucas Torreira, Gedson Fernandes’ten topu kazanıp Sergio Oliveira’yı gördü. Oliveira’nın pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Dries Mertens’in ortası arka direğe açıldı ve Milot Rashica’nın içeri çevirmek istediği top Gedson Fernandes’e çarparak kornere gitti.

19. dakikada Gedson Fernandes, sol kanattan taşıdığı topu ceza alanına girdikten sonra içeri çevirdi fakat savunmasına yardım eden Dries Mertens, müdahale ederek topu çıkarmayı başardı.

ICARDI SAHNEDE!

20. dakikada Sergio Oliveira’nın tek topunda sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica’nın ortasına ön direkte Omar Colley’nin önünde vuruşunu yapan Mauro Icardi, Galatasaray’ı deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

22. dakikada Gedson Fernandes’in Sergio Oliveira’dan kazandığı top sonrası sağ kanattan ceza sahası içerisine yapmak istediği orta Abdülkerim Bardakcı’ya çarparak kornere gitti.

22. dakikada Beşiktaş’ın sağ kanattan Amir Hadziahmetovic ile kullandığı kornerde Romain Saiss’in kafa vuruşu auta gitti.

Beşiktaş gole çok yaklaştı

30. dakikada sağ kanatta Nathan Redmond’ın Abdülkerim Bardakcı’dan sıyrıldıktan sonra yaptığı ortaya Cenk Tosun’un altı pas üzerinden yaptığı sert kafa vuruşu üstten auta gitti.

34. dakikada Beşiktaş’ta sağ kanattan Valentin Rosier’nin etkili ortasında arka direkte Sacha Boey, Cenk Tosun’a gelmeden topu kafayla kornere yolladı.

BERABERLİK GELDİ!

GOL | 35. dakikada Beşiktaş’ın sol kanattan Arthur Masuaku ile kullandığı kornerde Romain Saiss’in kafa vuruşu Beşiktaş’a beraberliği getirdi: 1-1.

SARI KART | 45+3. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica, sol kanatta hareketlenen Nathan Redmond’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş çıkarken Lucas Torreira’nın kazandığı top sonrası Milot Rashica, sağ kanattan ortasını yaptı ve Mauro Icardi kontrol etmek isterken Lucas Torreira’nın da hareketlendiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

Aboubakar ile net fırsat

53. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan’ın sağ kanattan ortasına Vincent Aboubakar’ın altı pas üzerinde boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

Beşiktaş’tan üst üste fırsatlar

55. dakikada Beşiktaş’ta Valentin Rosier’nin sağ kanattan ortasına Victor Nelsson dokunamadı ve arkasındaki Vincent Aboubakar’ın uygun pozisyondaki vuruşu Fernando Muslera’da kaldı.

55. dakikada Galatasaray çıkarken Lucas Torreira’dan topu kazanan Salih Uçan’ın pasında sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun’un ceza sahasına girerken uzak direğe sağ ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

ÇIKARKEN BÜYÜK HATA!

58. dakikada Fernando Muslera’nın pasında topla buluşan Sergio Oliveira’ya ani baskı ile topu kazanan Amir Hadziahmetovic, karşı karşıya pozisyonda Beşiktaş’ı öne geçiren golü attı: 2-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 62. dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira ve Dries Mertens’in yerine Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo oyuna dahil oldu.

SARI KART | 67. dakikada Beşiktaş’ta Romain Saiss, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 70. dakikada Beşiktaş’ta taç atışını kullanmaya hazırlanan Arthur Masuaku, maçın hakemine tepkisini gösteren hareketi neticesinde sarı kart gördü.

SARI KART | 70. dakikada topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’na orta alanda yaptığı müdahale sonrası Valentin Rosier sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica ve Sam Adekugbe oyundan çıkarken Barış Alper Yılmaz ve Leo Dubois oyuna dahil oldu.

71. dakikada Nicolo Zaniolo’nun pasında savunma arkasına hareketlenen Mauro Icardi, ceza sahası içi sağ kanattan ortasını yaparken savunmadan seken topa Barış Alper Yılmaz’ın şutu bu kez Amir Hadziahmetovic’e çarptı. Sonrasında Leo Dubois’nın dokunduğu topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

SARI KART | 72. dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 75. dakikada Galatasaray’da sol kanatta hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’na faulü sonrası Salih Uçan sarı kart gördü.

81. dakikada Nicolo Zaniolo’nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruş Omar Colley’ye çarparak taca gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Cenk Tosun kenara gelirken Tayfur Bingöl ve Necip Uysal oyuna dahil oldu.

87. dakikada Nicolo Zaniolo’nun bıraktığı topta Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası ön çizgisinden sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

ABOUBAKAR FİŞİ ÇEKTİ!

GOL | 90+3. dakikada Beşiktaş’ta Valentin Rosier’nin pasına hareketlenen Vincent Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparak farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş, kritik maçtan 3-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi