(ÖZET) Beşiktaş – Giresunspor maç sonucu: 3-1 | Kartal’a durmak yok!

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Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor’u konuk etti. Siyah-Beyazlılar, geri düştükleri karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Giresunspor, 21. dakikada Riad Bajic’in golüyle öne geçerken Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan golleri; 39. dakikada penaltıdan ve 45+5. dakikada Vincent Aboubakar ile 54. dakikada Nathan Redmond attı.

Süper Lig’de üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, 27 maç sonunda 55 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Giresunspor ise 26 maç sonunda 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla ortasına Cenk Tosun’un uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşu kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Nathan Redmond’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu, çok etkili olmadı ve kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic’in de şutu etkili olmadı ve Ferhat Kaplan, topu kontrol etti.

9. dakikada ceza sahası içerisinde Brandley Kuwas ile duvar pası sonrası Robert Mejia’nın içeri çevirdiği topu Riad Bajic’ten önce Romain Saiss uzaklaştırdı.

13. dakikada sol kanatta Nathan Redmond’ın pasında topla buluşan Cenk Tosun’un ceza sahası içi sol çaprazdan çok sert şutu az farkla üstten auta gitti.

15. dakikada sağ kanatta Riad Bajic’in pasıyla ceza alanı içerisine giren ve Salih Uçan’dan sıyrılan Robert Mejia, topu altı pasa çıkarmak isterken Romain Saiss, zamanında gelerek müdahalesini gerçekleştirdi.

Vodafone Park’ta sürpriz gol!

GOL | 21. dakikada ceza sahası içine yapılan ortayı Riad Bajic, dokunarak Borja Sainz’ın önüne indirdi. Sainz’ın bekletmeden ceza sahası içerisinde yeniden çevirdiği topa bu kez altı pasta dokunan Riad Bajic, Giresunspor’u deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

Aboubakar ile çok net fırsat!



23. dakikada Beşiktaş’ta Omar Colley’nin ortasında Vincent Aboubakar, kontrolü sonrası önündeki rakibinden de kurtardığı topla karşı karşıya vuruşunu yaptı fakat Ferhat Kaplan’ın müdahalesiyle çok net pozisyon golle sonuçlanmayarak kornere gitti.

Giresun için ikinci gol şansı!

27. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz, Amir Hadziahmetovic’in pasında araya girdi ve çıkarken yapılan hata sonrası savunmanın da yakın kaldığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya net bir vuruş şansı yakalayan Sainz’ın ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta gitti.

Ferhat’tan yine izin yok

30. dakikada Vincent Aboubakar’ın savunma arkasına topunda bu kez de Cenk Tosun karşı karşıya kaldı. Cenk’in ceza sahası içinde altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruşu yine Ferhat Kaplan, ayaklarıyla çıkardı.

Cenk devam edemedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 35. dakikada Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Cenk Tosun’un yerine Gedson Fernandes, oyuna dahil oldu.

Giresunspor’da büyük hata

PENALTI | 37. dakikada Alper Uludağ’ın çalım atmaya çalışırken kaybettiği top sonrası Salih Uçan’ın şutuna Alexis Perez’in ceza alanı içerisindeki elle müdahalesi sonucunda Beşiktaş, penaltı kazandı.

SARI KART | 37. dakikada penaltıya sebebiyet veren Alexis Perez, sarı kart gördü.

Aboubakar’dan hata yok

GOL | 39. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Vincent Aboubakar, top ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Ghezzal direğe takıldı

42. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal’ın sağ kanatta dar açıdan sol ağağıyla yaptığı vuruş uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Aboubakar’dan gollere devam!

GOL | 45+5. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Vincent Aboubakar, yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.

SARI KART | 45+2. dakikada Giresunspor’da Brandley Kuwas, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’a şiddetli itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

SARI KART | 49. dakikada ayağından açtığı top sonrası Jorman Campuzano’ya faul yapan Amir Hadziahmetovic, sarı kart gördü.

53. dakikada Giresunspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Beşiktaş savunması, topu uzaklaştırırken dönen topta Brandley Kuwas’ın ortasına uygun pozisyonda Alexis Perez’in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

Redmond’dan çok şık gol!

GOL | 54. dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond, rakip ceza sahası içerisinde sol kanatta iki rakibinin arasından sıyrılarak dar açıdan uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

56. dakikada Gedson Fernandes’in ceza sahası içi sol kanattan altı pasa çevirdiği topa Nathan Redmond, savunmanın da kendisini rahatsız ettiği pozisyonda dokundu fakat top Ferhat Kaplan’da kaldı.

SARI KART | 57. dakikada Athur Masuaku, Riad Bajic ile mücadelesinde yaptığı tehlikeli hareket sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 63. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ, Brandley Kuwas ve Görkem Sağlam kenara gelirlerken Faruk Can Genç, Doğan Can Davas ve Vukan Savicevic oyuna dahil oldular.

SARI KART | 67. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz, Onur Bulut’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

71. dakikada sol kanatta topla buluşan Nathan Redmond, Hayrullah Bilazer’den kurtulup ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaparken Ferhat Kaplan, gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano’nun yerine Murat Cem Akpınar oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic kenara gelirlerken Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Alexandru Maxim oyuna dahil oldular.

77. dakikada Murat Cem Akpınar’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hayrullah Bilazer’e Arthur Masuaku, yaptığı müdahale ile vuruş izni vermezken sonrasında topu Omar Colley uzaklaştırdı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz’ın yerine Rahmetullah Berişbek oyuna dahil oldu.

85. dakikada Beşiktaş’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Arthur Masuaku’nun şutu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku’nun yerine Jackson Muleka oyuna dahil oldu.

90+3. dakikada Giresunspor’un rakip ceza sahası sol çaprazdan tehlikeli olabilecek bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Alexis Perez’in şutu üstten auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Alexandru Maxim, Gedson Fernandes, Jackson Muleka

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Jorman Campuzano, Robert Mejia, Görkem Sağlam, Brandley Kuwas, Borja Sainz, Riad Bajic

Yedekler: Onurcan Piri, Talha Ulvan, Arda Kılıç, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Vukan Savicevic, Mert Han Kurt