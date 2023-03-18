(ÖZET) Beşiktaş – İstanbulspor maç sonucu: 3-1 | Kartal’ın yıldızları devrede!

Haberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-Beyazlılar’da ilk 11’e dönen Rachid Ghezzal, ilk golde Cenk Tosun’a asisti yaparken Cenk Tosun’un asistinde de son haftaların formda ismi Vincent Aboubakar, müthiş bir gole imza attı. Ghezzal’ın yerine giren Nathan Redmond da şık bir golle skoru belirledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan sağ ayakla yaptığı ortaya arka direkte Cenk Tosun’un sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

19. dakikada İstanbulspor’un orta alanda kazandığı top sonrası Emeka Friday Eze’nin pasında topla buluşan Valon Ethemi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş dışarı gitti.

22. dakikada Beşiktaş’ın sağ kanattan Rachid Ghezzal ile kullandığı kornerde kafalardan sekerek ceza alanı dışına açılan topa Arthur Masuaku’nun gelişine yaptığı sert vuruş auta gitti.

25. dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç’un sağ çaprazdan ortasına İstanbulspor savunması dokunamazken arka direkte Vincent Aboubakar da kendisine gelen topa müdahale edemedi.

26. dakikada Amir Hadziahmetovic’in ters kanada uzun topunda sol kanatta topu alan Gedson Fernandes’in yerden çıkardığı topu kale önünde Mehmet Yeşil uzaklaştırdı.

33. dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Mahamadou Ba’ın kafa vuruşuyla yükselen top, kaleci Mert Günok’ta kaldı.

İlk isabetli şutta gol geldi!

GOL | 42. dakikada Beşiktaş’ın sağ kanattan Rachid Ghezzal ile kullandığı kornerde Cezayirli oyuncunun ortasına altı pas içerisinde Cenk Tosun’un yaptığı kafa vuruşu, Siyah-Beyazlıları öne geçirdi: 1-0.

44. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol kanattan ortasına arka direkte Onur Bulut’un yaptığı isabetsiz vuruş Cenk Tosun’a çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada bu kez ceza sahasını karşıdan gören bir noktada topla buluşan Rachid Ghezzal’ın pasında Cenk Tosun’un ceza sahasına girerken sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

Müthiş şut direğe takıldı!

50. dakikada Arthur Masuaku’nun topu uzaklaştırmak adına yaptığı kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Florian Loshaj’ın ceza sahası dışından gelişine müthiş şutu direkten döndü.

Aboubakar’dan muhteşem gol!

GOL | 56. dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan kullandığı taç atışında araya giren Cenk Tosun’un pasında topla buluşan Vincent Aboubakar, ceza sahası dışından muhteşem bir vuruş yaparak farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 63. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal ve Salih Uçan kenara gelirlerken Nathan Redmond ve Alexandru Maxim oyuna dahil oldular.

GOL | 70. dakikada Mert Günok’un hatalı pasında Jason Lokilo araya girdi. Topu Valon Ethemi’ye çıkaran Jason Lokilo, sonrasında ceza sahası içinde Ethemi’nin pasında yeniden topla buluşarak düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 1’e indirdi: 2-1.

İstanbulspor için büyük şans!



75. dakikada savunma arkasına atılan topta Valon Ethemi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Omar Colley’nin pozisyonunu bozduğu pozisyonda Ethemi’nin çabasıyla top kaleci Mert Günok’u da geçerek kaleye giderken Omar Colley, altı pasta topu uzaklaştırdı. Pozisyona ilişkin VAR’daki penaltı incelemesi sonrası maçın hakemi Ali Şansalan, oyunu devam ettirdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun kenara gelirlerken Romain Saiss ve Tayfur Bingöl oyuna dahil oldular.

89. dakikada Nathan Redmond’ın sağ kanatta rakibinden sıyrılarak yaptığı ortada Alexandru Maxim’in ön direkte yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

90+2. dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

Bir harika gol de Redmond’dan!

GOL | 90+3. dakikada orta alanda topla buluşan Nathan Redmond, topu taşıyarak ceza sahası dışından sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak takımını rahatlattı: 3-1.

–