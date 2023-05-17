(ÖZET) Fatih Karagümrük – Adana Demirspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor, Vodafone Park Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Adana Demirspor karşısında kadroda tek değişiklik ile sahaya çıktı.
Pirlo, son oynadıkları Antalyaspor maçının kadrosuna göre Adana Demirspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Andrea Bertolacci’nin yerine Sofiane Feghouli’ye görev verdi.
9. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Cherif Ndiaye’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
13. dakikada Shukurov’un kaleciye pası kısa düşerken, topu kontrol eden Cherif Ndiaye kaleciyle karşı karşıya yaptığı etkisiz vuruşta Dresevic, topu uzaklaştırmayı başardı.
29. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topla ilerleyen Ozdoev, sol tarafından koşu yapan Borini’ye pasını aktardı. Ceza sahası içerisine giren Borini, kaleci Ertaç’ı çalımlamak istedi fakat kaleci ayaklarıyla topa sahip oldu.
33. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Cherif Ndiaye’nin şutunda top az farkla dışarı gitti.
44. dakikada Fatih Karagümrük, Borini’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fabio Borini’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden sert ortasında kaleye yönelen top kaleci Ertaç’ın müdahalesine rağmen filelere gitti.
İlk yarı Fatih Karagümrük’ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Adana Demirspor, Cherif Ndiaye’nin attığı golle 1-1’lik eşitliği yakaladı.
76. dakikada Adana Demirspor, Onyekuru’nun attığı golle 2-1 öne geçti.
80. dakikada Fatih Karagümrük, Diagne’nin attığı golle 2-2’lik eşitliği yakaladı.
84. dakikada Adana Demirspor, Ibrahim Dresevic’in kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti.