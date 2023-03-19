ÖZET | Fatih Karagümrük – Başakşehir maç sonucu: 2-2

Fatih Karagümrük’le Medipol Başakşehir Süper Lig’de 26. hafta maçında kozlarını paylaştı. İki takım arasındaki mücade nefes kesti. Son dakikalarda gelen gollerle maç 2-2 sona erdi.
Başakşehir’in gollerini 42’de Danijel Aleksic ile 90’da Serdar Gürler atarken, Fatih Karagümrük’ün golleri 45+2. dakika Fabio Borini ve 90+2’de Mbaye Diagne’den geldi.
Başakşehir’de Serdar Gürler 1 gol ve 1 asistle maçı tamamladı. Fatih Karagümrük’te ise Mbaye Diagne bu sezon 15. golünü kaydetti.
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir 11’ler:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Shukurov, Bertolacci, Baniya
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Keny, Figueiredo