ÖZET | Fatih Karagümrük – Sivasspor maç sonucu: 4-3

Fatih Karagümrük ile Sivasspor Süper Lig’de 24. hafta maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Karagümrük 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanarak 3 puanı almayı başardı

DIAGNE FIRTINASI!

Fatih Karagümrük’te Senegalli golcü Mbaye Diagne 3 gol, 1 asistle mücadeleye damga vuran isim oldu. Hat-trick yapan Diagne ayrıca toplam gol sayısını 14’e çıkarttı. 31 yaşındaki golcü bu sezon 5 asist yaptı.

Ev sahibi takımın golleri 45, 53 ve 81. dakikalarda Diagne’den gelirken üçüncü golü 69. dakikada Ozdoev kaydetti. Sivasspor’un gollerini ise 27. dakikada Caicedo ve 90+1 ile 90+4’te Leke James attı.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Fatih Karagümürük gelecek hafta Giresunspor’la deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise deplasmanda İstanbulspor’un konuğu olacak.

KARAGÜMRÜK, 63 YILLIK REKORUNU EGALE ETTİ

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak, 63 yıl sonra rekorunu egale etti. Kırmızı-siyahlılar, ligde en son 1959-60 sezonunda da 8 karşılaşmada yenilmemişti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Sivasspor’u 4-3 mağlup etti ve Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-siyahlılar böylece 1959-1960 sezonunda Süper Lig’deki 8 maçlık yenilmezlik serisini tekrar etti.

1959-1963 yılları arasında 4 sezon Süper Lig’de mücadele eden İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlamıştı. 1959-1960 sezonunda teknik direktörlüğünü Bülent Eken’in yaptığı takım, ligde yakaladığı 8 maçlık yenilmezlikte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor’u mağlup ederken İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

1963’te küme düşen Fatih Karagümrük 1983-84 sezonunda yeniden Süper Lig’e yükselirken, aynı sezon ligi son sırada tamamlayarak yeniden bir alt lige düşmüştü.

Fatih Karagümrük – Sivasspor 11’ler

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Bertolacci, Borini, Diagne

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Saiz, Gradel, Caicedo