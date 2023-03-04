ÖZET | Fatih Karagümrük – Sivasspor maç sonucu: 4-3

Fatih Karagümrük ile Sivasspor Süper Lig’de 24. hafta maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Karagümrük 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanarak 3 puanı almayı başardı

DIAGNE FIRTINASI!

Fatih Karagümrük’te Senegalli golcü Mbaye Diagne 3 gol, 1 asistle mücadeleye damga vuran isim oldu. Hat-trick yapan Diagne ayrıca toplam gol sayısını 14’e çıkarttı. 31 yaşındaki golcü bu sezon 5 asist yaptı.

Ev sahibi takımın golleri 45, 53 ve 81. dakikalarda Diagne’den gelirken üçüncü golü 69. dakikada Ozdoev kaydetti. Sivasspor’un gollerini ise 27. dakikada Caicedo ve 90+1 ile 90+4’te Leke James attı.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Fatih Karagümürük gelecek hafta Giresunspor’la deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise deplasmanda İstanbulspor’un konuğu olacak.

Fatih Karagümrük – Sivasspor 11’ler

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Bertolacci, Borini, Diagne

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Saiz, Gradel, Caicedo