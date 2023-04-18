(ÖZET) Fatih Karagümrük-Ümraniyespor maç sonucu: 4-2

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor’u ağırladı. Andrea Pirlo yönetiminde üst sıralara göz diken Kırmızı Siyahlılar, Ümraniyespor karşısında 3 puan hedefliyordu. Ligde kalma mücadelesi veren konuk takım da ateş hattından kurtuluşun fitilini ateşlemek adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

Uzatmada Gümrük fırtınası

İtalyan hocanın planları tuttu. 36’da Umut Nayir penaltıdan attığı golle Karagümrük’ü 1-0 öne geçirse de ilk yarının uzatma anlarında işler tersine döndü. 45+1’de Saba Lobjanidze beraberliği, 45+6’da da Fabio Borini penaltıdan attığı golle üstünlüğü Kırmızı-Siyahlılar’a getirdi.

Yine Diagne yine gerilim

Gümrük ikinci devrede de durmadı, 52’de bir penaltı daha kazandı. Diagne kullanmak istedi ancak Pirlo, Borini’yi işaret etti. Saha içinde kısa süreli gerilim yaşansa da Borini yine penaltıyı affetmedi ve skoru 3-1’e getirdi. 10 dakika sonra Olarenwaju Kayode, farkı bire indiren ve Ümraniye’yi umutlandıran golü attı fakat 75’te olay adam Diagne sahneye çıkarak fişi çekti, maçın skorunu belirledi: 4-2.

3 penaltının atıldığı karşılaşmanın galibi Karagümrük olurken Kırmızı-Siyahlılar puanını 40’a yükseltti, Ümraniye ise 23’te kaldı.

Fatih Karagümrük-Ümraniyespor 11’ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Borini, Diagne

Ümraniyespor: Berke, Glumac, Avounou, Epureanu, Geraldo, Kartal, Valentin, Onur, Kayode, Sekidika, Umut Nayir