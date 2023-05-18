(ÖZET) Fenerbahçe – Trabzonspor maç sonucu: 3-1

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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Jorge Jesus, son oynadıkları Giresunspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı’nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11’de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş’ı yedek soyundurdu. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc’ı ilk 11’de kullandı.

4 eksik

Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Aziz teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet’in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı. Öte yandan stadyum dışına dev Türk bayrakları asıldı.

5. dakikada Arda Güler ceza sahası dışında yerde kaldı, hakem Abdülkadir Bitigen ‘devam’ dedi.

11. dakikada Fenerbahçe, Batshuayi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Michy Batshuayi’nin sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti.

28. dakikada Diego Rossi’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia’nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada Hamsik’in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti.

36. dakikada Umut Bozok’un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen’in sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi’nin plase vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Valencia’nın köşeye giden şutunu Uğurcan kornere çeldi. Kornerde Samet’in kafa vuruşunu, Uğurcan bir kez daha köşeden çıkardı.

58. dakikada Fenerbahçe, Luan Peres’in attığı golle skoru 2-0’a taşıdı.

67. dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı sarı kart gördü.

71. dakikada Fenerbahçe, Valencia’nın attığı golle skoru 3-0’a taşıdı.

80. dakikada Trabzonspor, Trezeguet’nin penaltıdan attığı golle skoru 3-1’e getirdi.

90. dakikada Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen sarı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.