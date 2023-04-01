(ÖZET) Galatasaray – Adana Demirspor maç sonucu: 2-0 | Sonradan girenler hayat verdi!

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Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

2 YIL 3 AY SONRA İLK GOLÜ

Galatasaray’ı öne geçiren gol, ikinci yarıda oyuna dahil olan Fredrik Midtsjö’den geldi. Norveçli oyuncu, 86. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. 5 Şubat’taki Trabzonspor maçında son dakikalarda oyuna dahil olan Midtsjö, yeniden formasına golle kavuşurken profesyonel kariyerinde de 2 yıl 3 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Sarı-Kırmızılıların ikinci golünü ise 90+8. dakikada penaltıdan Nicolo Zaniolo kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikanın içinde henüz 33. saniyede Galatasaray’ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

1. dakikanın içinde bu kez 58. saniyede Adana Demirspor’un Henry Onyekuru ile hızlı gelişen atağında Onyekuru’nun ceza sahası içi sağ çaprazda boş durumdaki Emre Akbaba’ya pasında son anda Lucas Torreira araya girerek topu kornere yolladı.

5. dakikada sağ kanattan etkili paslarla rakip ceza sahasına gelen Galatasaray’da topun yine ceza sahası dışına çıkarılması sonrası Sam Adekugbe, vuruşunu yaparken top auta gitti.

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda rakibinden çok şık şekilde sıyrılan Kerem Aktürkoğlu’nun şutu, savunmaya çarparak kornere gitti.

11. dakikada Adana Demirspor, kendi yarı sahasında atak hazırlığındayken topu kazanan Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası içinde vuruşunu yapmaya hazırlanan Mauro Icardi’nin topuna son anda gelip Kevin Rodrigues müdahale etti ve net bir gol vuruşunu engellemeyi başardı.

13. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına Mauro Icardi’nin arka direkte yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba’nın şutu direğe de temas ederek dışarı gitti.

19. dakikada Galatasaray’ın Sergio Oliveira ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Abdülkerim Bardakcı’nın altı pasta yaptığı dokunuş auta gitti.

28. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşup vuruşunu yapmaya hazırlanırken yine Kevin Rodrigues, müdahalesiyle vuruş şansı vermedi.

30. dakikada Galatasaray’ın ön alandaki presi sonucunda kazanılan topu Dries Mertens, ceza sahası dışındaki Lucas Torreira’ya bıraktı. Uruguaylı oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşu auta gitti.

SARI KART | 31. dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira, Badou Ndiaye’ye faulü sonrası topa vurduğu için sarı kart gördü.

SARI KART | 35. dakikada Benjamin Stambouli’den kurtulan Kerem Aktürkoğlu’na faul yapan Jonas Svensson, sarı kart gördü.

SARI KART | 38. dakikada Adana Demirspor’da Emre Akbaba, Dries Mertens’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 41. dakikada David Akintola, Sam Adekugbe’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

43. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında sağ kanatta topla buluşan David Akintola’nın sert şutunu son anda topun önüne yatarak müdahale eden Sam Adekugbe engelledi.

Onyekuru direğe takıldı!

44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Henry Onyekuru, Victor Nelsson’dan kurtularak vuruşunu yaptı ve net pozisyonda çıkardığı şut direğe çarparak auta gitti.

Galatasaray – Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu kaleci Ertaç Özbir çıkarırken dönen topa dokunan Abdülkerim Bardakcı, ağları buldu fakat ağlara giden top, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

SARI KART | 55. dakikada Dries Mertens, Kevin Rodrigues’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 59. dakikada Sam Adekugbe, David Akintola’ya müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens’in yerine Nicolo Zaniolo, oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Adana Demirspor’da sakatlık sorunu yaşayan David Akintola’nın yerine Yusuf Sarı, oyuna dahil oldu.

Çizgiden çıkardı!

68. dakikada Benjamin Stambouli’nin sağ kanattan ortasına Cherif Ndiaye’nin kafa vuruşu kaleci Fernando Muslera’yı geçip kaleye giderken Victor Nelsson çizgide müdahale ederek topun ağlara gitmesine engel oldu.

68. dakikada Adana Demirspor’da topu taşıyan Yusuf Sarı’nın şutu, Abdülkerim Bardakcı’ya çarparak kornere gitti.

72. dakikada Galatasaray’ın sol kanattan kullandığı kornerde uzaklaştırılan topa Sacha Boey’nin uzak mesafeden vuruşu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira oyundan çıkarlarken Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldular.

79. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Milot Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi ve Sam Adekugbe kenara gelirlerken Bafetimbi Gomis ve Kazımcan Karataş oyuna dahil oldular.

Midtsjö’den şık gol!

GOL | 86. dakikada Sacha Boey’nin sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Milot Rashica’nın kontrol etmeye çalıştığı topu savunma ceza alanı dışarısına uzaklaştırırken Fredrik Midtsjö, gelişine çok şık bir vuruşla Galatasaray’ı öne geçirdi: 1-0.

PENALTI | 90+6. dakikada Galatasaray’da Yunus Akgün, rakip ceza sahası içerisinde Kevin Rodrigues’in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 90+8. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Nicolo Zaniolo, farkı 2’ye çıkararak takımını rahatlattı: 2-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, David Akintola, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Goran Karacic, Vedat Karakuş, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Yusuf Sarı, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Gökhan İnler, Fredrik Gulbrandsen